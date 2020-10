Premiera Deepcool AS500 Plus i AS500 - smukłe i wydajne chłodzenia wieżowe

Deepcool AS500 Plus i AS500 to coolery procesora, które mają zaskakiwać osiągami, kulturą pracy i szeroką kompatybilnością. Kluczem do sukcesu ma być smukła wieża z gęsto upakowanymi żebrami oraz jeden lub dwa wentylatory o średnicy 140 mm. Całość doprawiono podświetleniem ARGB LED.

Deepcool AS500 to chłodzenie z pojedynczą wieżą. Producent postawił na smukły radiator o grubości 48 milimetrów oraz wentylator, który poszerza całość do 75 mm. To sprawia, że cooler nie powinien wadzić nawet o wysokie moduły RAM. Jednocześnie jego wydajność ma stać na wysokim poziomie dzięki gęsto upakowanym żebrom, przez które przepuszczono pięć sześciomilimetrowych, niklowanych ciepłowodów.



W efekcie ważąca ponad kilogram, wykonana z miedzi i aluminium konstrukcja, oferuje całkiem sporą powierzchnię wymiany ciepła. W jego rozpraszaniu pomaga wentylator TF140S. Ma on 140 mm średnicy, dwuwarstwowe łopatki i łożyskowanie FDB. Śmigło wiruje z prędkością od 500 do 1200 obrotów na minutę, tłocząc do 120 m sześciennych powietrza w ciągu godziny. Całkowita głośność systemu ma jednak nie przekraczać 26 dB(A).



Chłodzenie Deepcool AS500 powinno być zatem niemal niesłyszalne. Nawet cicha, pozbawiona ruchu uliczka jest bowiem, według Wikipedii, głośniejsza. Model Deepcool AS500 Plus posiada natomiast dwa wentylatory TF140S. Dodatkowe śmigło usprawnia przepływ powietrza, co może przełożyć się na lepsze osiągi w ekstremalnych sytuacjach. W tym przypadku maksymalna głośność nie powinna przekraczać 31,5 dB(A).



Niezależnie od wybranego wariantu, chłodzenia Deepcool AS500 Plus i AS500 mają skutecznie radzić sobie z procesorami o TDP do 220 W. To dość by ostudzić topowe jednostki Intela i AMD. Zgodnie z panującymi trendami, coolery mają podświetlenie LED. Zestawem adresowalnych diod RGB można sterować z poziomu płyty głównej. Producent dołącza stosowne przewody i obiecuje współpracę z systemami takimi jak: Aura Sync, Chroma, Mystic Light, Polychrome Sync czy RGB Fusion.



Wraz z chłodzeniami Deepcool AS500 Plus i AS500 użytkownicy otrzymują kontroler podświetlenia. Jest to ukłon w stronę osób, które nie posiadają odpowiednich złączy lub nie chcą instalować dodatkowego oprogramowania. Coolery są kompatybilne ze wszystkimi popularnymi platformami Intela i AMD.

Zainteresowani zakupem chłodzenia Deepcool AS500 Plus powinni odłożyć około 310 złotych. Za model AS500 producent życzy sobie około 270 złotych. Oba warianty trafią do ofert sklepów w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Dane techniczne:

• rodzaj chłodzenia: powietrzne

• kompatybilne podstawki:

o Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155

o AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1

• wymiary chłodzenia: 142 x 98 x 164 mm

• wymiary radiatora: 140 x 49 x 159 mm

• waga netto chłodzenia: 1030 g

• materiał radiatora: aluminium

• materiał podstawy: miedź

• ciepłowody: 5 niklowanych rurek o średnicy 6 mm;

• wymiary wentylatora: 140 x 140 x 25 mm

• prędkość obrotowa wentylatora: 500 - 1200 obr./min. (+/-10%)

• przepływ powietrza: do ok. 120 m3/h

• głośność wentylatora: do 29,2 dB(A)

• głośność całkowita: do 26 dB(A) dla modelu AS500, do 31,5 dB(A) dla modelu AS500 Plus

• pobór energii:

o wentylator: 1,32 W

o podświetlenie LED: 1,4 W