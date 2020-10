Cooler Master SickleFlow 140 ARGB - cicho, wydajnie i efektownie

SickleFlow 140 ARGB to nowy wentylator firmy Cooler Master. Przeznaczony do obudów, oferuje nową konstrukcję łopatek i okalającej śmigło ramki. Pojawił się też zaktualizowany system podświetlenia ARGB LED, a nowe łożyskowanie ma zapewnić większą trwałość i kulturę pracy.

Wentylator do obudowy Cooler Master SickleFlow 140 ARGB to konstrukcja, która ma być wydajna, cicha i efektowna. Producent chwali się nowym kształtem łopatek, dzięki którym strumień powietrza ma być lepiej uformowany, a sam jego przepływ większy. Wirując z prędkością do 1400 obrotów na minutę, śmigło o średnicy 14 cm ma przepompowywać około 113 m3 powietrza w ciągu godziny.



Cooler Master SickleFlow 140 ARGB otrzymał zmienione łożyskowanie. Projektanci postawili na łożyska typu “rifle” i dwupoziomowe uszczelnienie. Ma ono skutecznie zapobiegać wyciekom substancji smarnej i przeciwdziałać dostawaniu się do środka drobin kurzu. W rezultacie użytkownicy mają cieszyć się niezawodnym działaniem przez 160 000 godzin, co daje blisko dwie dekady całodobowej pracy.



Producent w swoich materiałach podkreśla również lepszą kulturę pracy. Niższy poziom emisji hałasu uzyskano poprzez udoskonaloną strukturę ramki, która ma lepiej tłumić turbulencje i szumy powietrza. Swój wkład w wynikowe 27 dBA natężenia hałasu ma też, zapewne, zmienione łożyskowanie. W rezultacie wentylator Cooler Master SickleFlow 140 ARGB w trakcie pracy powinien wtapiać się w szumy tła.

Prezentowana nowość posiada zestaw adresowalnych diod LED. Udoskonalone podświetlenie ARGB ma zaoferować bogatsze efekty świetlne i żywsze kolory. Dzięki zastosowaniu mlecznobiałych łopatek rozchodzenie się światła powinno być jeszcze lepsze. Iluminacją wentylatora Cooler Master SickleFlow 140 ARGB można zarządzać z poziomu oprogramowania dołączanego do popularnych płyt głównych.

Dla osób, które nie posiadają odpowiednich złączy na swojej platformie, producent przygotował kontroler podświetlenia ARGB. Jest on sprzedawany oddzielnie. Wentylator Cooler Master SickleFlow 140 ARGB jest już dostępny w sprzedaży i kosztuje około 67 zł.