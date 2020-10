Delock wprowadza stację dokującą dla dysków SATA 2,5”

Delock 63084 to propozycja dla osób, które pracują z dyskami zewnętrznymi. Stacja dokująca ma zamykaną obudowę z aktywnym chłodzeniem oraz interfejs USB-C o przepustowości 10 Gbps. Takie połączenie ma pozwolić na wykorzystanie pełnego potencjału nośników, zapewniając przy tym wysoką kulturę pracy i mobilność.

Delock 63084 to stacja dokująca z dwoma zatokami 2,5” na dyski z interfejsem SATA 6 Gbps. Mogą to być zarówno klasyczne HDD, jak i szybkie nośniki SSD. Pamięci są wpinane bezpośrednio w stację, dzięki czemu nie są potrzebne obudowy zewnętrzne. Konstrukcja niemieckiej marki ma zapewniać nie tylko szybki transfer danych dzięki złączu USB-C w wersji 3.2 Gen 2 (do 10 Gbps), lecz także optymalne warunki pracy.



Stacja dokująca Delock 63084 posiada wbudowany wentylator. Ma on zapewnić chłodzenie zamontowanym nośnikom. Producent deklaruje, że dzięki niemu możliwa jest praca z zamkniętą pokrywą stacji. Powinno to również pozytywnie przełożyć się na poziom emisji hałasu w przypadku zwykłych dysków twardych. Na froncie obudowy umieszczono przycisk, który pozwala na klonowanie nośników bez użycia PC. Postęp kopiowania obrazuje wskaźnik LED.



Stacja Delock 63084 sukcesywnie trafia do kolejnych sklepów. Zainteresowani urządzeniem powinni przygotować około 350 zł.

Dane techniczne - model 63084:

• wymiary (D x S x W): ok. 132 x 93 x 93 mm

• złącza:

o 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps) - przewód o długości 1 m w zestawie

o 2 x SATA 6 Gbps (22-pin)

o zasilanie zewnętrzne - zasilacz 5 V / 3 A z wtykami EU, UK i US w zestawie

• Chipset: Asmedia ASM1352R

• Wymagania systemowe:

o Android 9.0 lub nowszy

o Chrome OS 76.0 lub nowszy

o iPad Pro (2018)

o Linux Kernel 3.12 lub nowszy

o Mac OS 10.15.2 lub nowszy

o Windows 7/8.1/10

o PC lub Notebook z wolnym portem USB-C