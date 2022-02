Premiera: Cooler Master CK721 - uniwersalny mechanik do pracy i zabawy

Kompaktowa konstrukcja, którą można łatwo spersonalizować. Oferuje hybrydową łączność z trzema urządzeniami jednocześnie. Są też mechaniczne przełączniki, które mają zapewnić błyskawiczną reakcję i trwałość na lata. Brzmi jak opis idealnej klawiatury? Taka właśnie ma być Cooler Master CK721.

Cooler Master CK721 to klawiatura, dla której powinno wystarczyć miejsca nawet na ciasnym biurku, dzięki wielkości wynoszącej około 65% standardowej. W kompaktowej bryle znajdują się przełączniki mechaniczne, a użytkownik może wybrać spośród trzech dostępnych rodzajów. Dostępne są switche czerwone o sile aktywacji 45 g i charakterystyce liniowej, klikające niebieskie, wymagające nacisku 60 g oraz brązowe, dające taktyczny feedback i wymagające 55 g.

Niezależnie od wybranego wariantu, przełączniki oferują żywotność szacowaną na około 50 milionów kliknięć. Przez laserowo grawerowane symbole przeziera oddzielne dla każdego klawisza podświetlenie RGB, którego nastawy można zmieniać np. z poziomu aplikacji MasterPlus+. Pozwala ona także na przeprogramowanie każdego z przycisków, nagrywanie makr czy tworzenie profili. W przyszłości producent zaoferuje opcjonalne, zamienne kapsle PBT.

Klawiatura Cooler Master CK721 posiada trzy systemy łączności. Z PC można połączyć się za pomocą przewodu USB-C, jak również z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych. Gdy istotne są jak najmniejsze opóźnienia, w sukurs przychodzi łączność z wykorzystaniem fal 2,4 GHz. Fani technologii mobilnych skorzystają z kolei z modułu Bluetooth 5.1. Pozwala on na sparowanie do trzech urządzeń na raz i szybkie przełączanie się między nimi za pomocą kombinacji klawiszy.

Jeśli chodzi o kompatybilność, producent obiecuje wzorową współpracę z systemami Windows, macOS, iOS oraz Android. Sama klawiatura ma też opcję przełączania się między typami urządzeń za pomocą skrótu. Obsługę powinno ułatwiać obrotowe, wciskane pokrętło z kilkoma profilami pracy. Wśród nich jest jeden do kontroli głośności, kolejny do sterowania odtwarzaniem, następnie do obsługi podświetlenia i osobny do zarządzania efektami. Kolejne można stworzyć w dołączonym oprogramowaniu.

Fani customizacji mogą w łatwy sposób wymienić górną ramkę, np. z czarnej na białą lub inny kolor, których więcej ma trafić do oferty niebawem. W połączeniu z zapowiedzianym zestawem kapsli PBT, będą oni mogli odmienić wygląd swojej klawiatury. Pod względem ergonomii Cooler Master CK721 oferuje ruchome stopki, pozwalające na dostosowanie kąta pochylenia klawiatury oraz miękką, dołączaną podpórkę pod nadgarstki.

Klawiatura mechaniczna Cooler Master CK721 trafi do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych tygodni. Jej cena wyniesie około 470 zł.

Dane techniczne:

• model: CK721

• typ: mechaniczna

• przełączniki: czerwone, niebieskie lub brązowe

• podświetlenie: pełne RGB, niezależne dla każdego przycisku

• częstotliwość próbkowania:

o 1000 Hz w trybie przewodowym i przy łączności 2,4 GHz

o 125 Hz w trybie Bluetooth 5.1

• łączność:

o przewód USB-C do USB-A o długości 1,8 metra

o Bluetooth 5.1

o radiowa 2,4 GHz

• sterowanie multimediami: tak (kombinacja FN + przycisk)

• dostępne kolory: ciemnoszary, srebrnobiały

• wymiary: 334 x 118 x 37 mm (ze złożonymi stopkami)

• waga: 764 gramy

• obsługiwane systemy operacyjne: macOS od wersji 10.10, Windows od wersji 8, iOS i Android