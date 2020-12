PowerWalker VI SCL - prostota i bezpieczeństwo w rozsądnej cenie

PowerWalker VI SCL to zasilacze UPS dedykowane użytkownikom domowym. Z założenia są to niewielkie urządzenia, które mają skutecznie chronić sprzęt, być proste w obsłudze i nie drenować portfeli.

Zasilacze awaryjne PowerWalker VI SCL to modele typu line-interactive przeznaczone głównie do użytku domowego. Producent wyposażył je w moduły AVR odpowiadające za automatyczną regulację napięcia oraz dotykowe ekrany LCD. Sprzęt wyświetla na nich aktualne parametry pracy, a użytkownicy mogą je przeglądać używając gestów znanych z obsługi współczesnych smartfonów.



Seria zasilaczy awaryjnych PowerWalker VI SCL została wyposażona w porty RS232 oraz USB z interfejsem HID. Ten ostatni pozwala na podłączenie UPS-a do PC bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Dla osób, które chciałyby z takowego skorzystać, producent przygotował aplikację ViewPower. Jest ona dostępna za darmo i pozwala na monitoring parametrów pracy oraz zarządzanie zasilaczem.

Zasilacze PowerWalker VI SCL są oferowane w wersjach z gniazdkami typu F (Schuko), E (francuskie) i G (UK). Moc UPS-ów waha się od 360 W (600 VA) do 1800 W (3000 VA). Możne je zatem wykorzystać zarówno do podtrzymania mniej prądożernych sprzętów (np. systemu monitoringu), jak i wydajnych komputerów do gier. Wszystkie modele mają zabezpieczenie sieci LAN i telekomunikacyjnej (RJ-45/RJ-11).

Zasilacze awaryjne PowerWalker VI SCL są już dostępne w sklepach. Ceny wersji z popularnymi w Polsce gniazdkami typu E kształtują się następująco:

• PowerWalker VI 600 SCL FR o mocy 360 W - ok. 230 zł;

• PowerWalker VI 800 SCL FR o mocy 480 W - ok. 260 zł;

• PowerWalker VI 1000 SCL FR o mocy 600 W - ok. 425 zł;

• PowerWalker VI 1500 SCL FR o mocy 900 W - ok. 650 zł;

• PowerWalker VI 2000 SCL FR o mocy 1200 W - ok. 730 zł;

• PowerWalker VI 3000 SCL FR o mocy 1800 W - ok. 900 zł.