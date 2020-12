Zalman T8 - klasyka w nowoczesnym wydaniu

Zalman T8 to kompaktowa obudowa PC, która powinna przypaść do gustu fanom klasycznych konstrukcji. Prostotę przełamano tu nienachalnym pasem LED. Front zaś pozwala na łatwy dostęp do napędu optycznego, na który T8 ma stosowną wnękę.

Zalman T8 to lekka (2,6 kg), kompaktowa obudowa typu midi tower. Tym, co wyróżnia ją na tle dzisiejszych konstrukcji jest design. Producent zastosował pełne ścianki, które skutecznie maskują zainstalowane wewnątrz podzespoły. Frontowy panel posiada zaślepkę, którą można zastąpić tradycyjnym napędem optycznym. Klasykę zrównoważono tu niewielkim, nowoczesnym akcentem w postaci pasa RGB LED.

Wnętrze obudowy Zalman T8 także może zaskoczyć. Projektanci postanowili tu na nieco odmienny układ i umieścili zasilacz w górnej części konstrukcji. Wraz z preinstalowanym, tylnym wentylatorem o średnicy 120 mm, ma on zapewniać optymalny przepływ powietrza w środku obudowy. Wewnątrz jest jeszcze miejsce na kolejne trzy śmigła - dwa przednie o średnicy do 140 mm i jedno boczne mające 120 mm.

Fani chłodzenia cieczą mogą zainstalować dwa zestawy AiO. Z przodu zmieści się chłodnica o długości do 240 mm, z tyłu zaś mniejsza, 120-milimetrowa. Decydując się na aktywne chłodzenie CPU należy szukać modeli o wysokości do 160 mm. Maksymalna długość grafiki może wynieść 295 mm. Zalman T8 pomieści dodatkowo siedem kart rozszerzeń, napęd optyczny i sześć dysków - cztery 2,5” i dwa 3,5”.

Na górnej krawędzi zlokalizowano panel I/O. Oferuje on jeden port USB 3.0, dwa w wersji 2.0, gniazda audio, przycisk zasilania oraz pomijany przez wielu producentów fizyczny reset. Na półkach sklepowych obudowa Zalman T8 powinna pojawić się jeszcze w tym roku. Jej cena ma oscylować w granicach 110 zł.

Dane techniczne:

• model: T8

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 423 x 200 x 394,5 mm

• materiał: stal, tworzywo sztuczne

• waga: 2,6 kg

• kompatybilne formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 160 mm

• maks. długość karty graficznej: 295 mm

• maks. długość zasilacza: 140 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2,5”: 4

• liczba zatok 3,5”: 2

• liczba zatok 5,25”: 1

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

o 2 x 120/140 mm na przednim panelu

o 1 x 120 mm na tylnym panelu (zainstalowany)

o 1 x 120 mm na bocznej ściance

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

o do 240 mm z przodu

o do 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

o 1 x USB 3.0

o 2 x USB 2.0

o złącza audio