TP-Link wprowadza do sprzedaży kolejny wzmacniacz sygnału WiFi 6 – RE605X

RE605X to kolejny w ofercie TP-Link (po RE505X) range extender z obsługą standardu WiFi 6. Polecany jest szczególnie w miejscach, w których konieczne jest zwiększenie zasięgu WiFi. Urządzenie doskonale sprawdzi się zarówno w domu jak i w biurze. RE605X znajdzie zastosowanie w miejscach, w których sygnał jest zbyt słaby, aby transmisja danych przebiegała bez zakłóceń.

RE605X likwiduje martwe strefy oraz zapewnia płynne połączenie z siecią urządzeniom w całym domu. Extender pracuje w najnowszym standardzie WiFi 6 (802.11ax) i jest wstecznie kompatybilny ze standardami 802.11a/b/g/n, co gwarantuje poprawne działanie ze wszystkimi routerami lub punktami dostępowymi dostępnymi na rynku. Wzmacniacz oferuje użytkownikom do 1800 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach (do 574Mb/s w paśmie 2,4 GHz i do 1201Mb/s w paśmie 5 GHz). Dzięki temu jest w stanie wykonywać jednocześnie wiele bardzo obciążających sieć zadań, np. można bez problemów i irytujących lagów grać online, pobierać bardzo duże ilości danych, streamować video w jakości 4K. W razie potrzeby RE605X może służyć także jako Access Point WiFi 6. Warto podkreślić, że urządzenie posiada funkcję TWT (Target Wake Time), która pozwala oszczędzić baterię w podłączonych do jego sieci urządzeniach mobilnych i smart.

Wzmacniacz sygnału RE605X obsługuje technologię TP-Link OneMesh™ (pełna lista urządzeń TP-Link, objętych aktualizacją do wersji OneMesh™, znajduje się tutaj), która w prosty sposób umożliwia utworzenie sieci Mesh bez konieczności wymiany urządzeń sieciowych. Wystarczy podłączyć go do routera OneMesh™, by uzyskać jedną nazwę sieci oraz automatyczne przełączanie się pomiędzy urządzeniami dostępowymi w czasie przemieszczania się po domu. Technologia One Mesh™ gwarantuje także stabilność w transmisji bez spadków prędkości.

Extender RE505X posiada także gigabitowy port Ethernet, który pozwala na podłączenie do sieci urządzeń niewyposażonych w kartę WiFi, np. telewizorów smart, komputerów czy konsol do gier.

Urządzenie jest banalnie proste w konfiguracji - wystarczy nacisnąć przycisk WPS na routerze,

a następnie na wzmacniaczu. Korzystając z bardzo intuicyjnej aplikacji TP-Link Tether (dostępnej na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS lub Android) użytkownik może także monitorować stan wzmacniacza, kontrolować jego funkcje oraz zmieniać jego ustawienia.

Produkt jest już dostępny w sprzedaży w cenie ok. 400 zł brutto i objęty jest 36-miesięczną gwarancją.