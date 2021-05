PowerWalker VI 1000 LCD FR - bezgłośny bohater

PowerWalker VI 1000 LCD FR to zasilacz awaryjny, który jest w stanie podtrzymać zasilanie nawet high-endowych PC. Z kolei dzięki niewielkim wymiarom nikt nie powinien mieć problemu ze znalezieniem na niego miejsca. Ponadto dzięki w pełni pasywnemu chłodzeniu jest to bezgłośny bank energii.

UPS PowerWalker VI 1000 LCD FR to zasilacz awaryjny wykonany w technologii line-interactive. Ma on nie tylko podtrzymywać zasilanie podłączonych urządzeń, lecz także chronić zarówno elektronikę jak również sieć LAN i telefoniczną przed skutkami przepięć. O stabilne napięcie wyjściowe dba zintegrowany układ automatycznej regulacji napięcia (AVR). W razie niewielkich odchyleń (do 10%) jest ono korygowane, co chroni urządzenia i jednocześnie ogranicza zużycie akumulatorów.

Dzięki mocy równej 600 W, zasilacz PowerWalker VI 1000 LCD FR może stanowić źródło energii dla mocnych PC do gier i stacji roboczych. Jednocześnie nie powinien on nikomu przeszkadzać. Jego układ chłodzenia jest pozbawiony wentylatorów, co przekłada się na bezgłośną pracę. Aktualne parametry pracy zasilacza można sprawdzić na wbudowanym w przednią ściankę wyświetlaczu LCD. Informuje on m.in. o poziomie naładowania ogniw, trybie pracy, poziomach napięć czy aktualnym obciążeniu.

Dla osób, które preferują rozwiązania programowe producent przygotował darmową aplikację ViewPower. Niezbędne będzie wówczas połączenie UPS-a z PC za pomocą kabla USB. Stosowne gniazdo znajduje się, podobnie jak porty Ethernet i telefoniczny, z tyłu urządzenia. Zasilacz PowerWalker VI 1000 LCD FR ma wymiary 146 x 165 x 350 mm i waży osiem kilogramów. Znalezienie dla niego miejsca nawet w niewielkich pomieszczeniach nie powinno więc być wyzwaniem.



UPS PowerWalker VI 1000 LCD FR oferuje dwa standardowe, popularne w Polsce gniazda typu E. Dodatkowo producent wyprowadził dwa gniazda IEC C13, a całości dopełniają porty Ethernet i telefoniczny oraz USB służący do komunikacji. Prezentowany zasilacz awaryjny jest dostępny w regularnej sprzedaży i kosztuje około 400 zł.

Dane techniczne:

• Moc pozorna / moc czynna: 1000 VA / 600 W;

• Czas przełączania w tryb podtrzymania: typowo 2-6 ms

• Zakres napięcia wejściowego: 162 - 290 VAC

• Napięcie wyjściowe: 230 VAC

• Porty komunikacyjne: USB

• Czas ładowania: 4 godz. do 90%

• gniazdka:

o 2 x francuskie (E)

o 2 x IEC C13

o RJ45/RJ11

• wymiary (S x W x G) i waga: 146 x 165 x 350 mm, 8 kg

• Zastosowane ogniwa i czas podtrzymania: 2 x 7 Ah / 12 V

o czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: do 6,5 min

o czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 0,5 min