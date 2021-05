Natec Soho TWS - zastrzyk energii na dobry dzień

Natec Soho TWS to prawdziwie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe, które mają wyróżniać się na tle swoich konkurentów jakością dźwięku. Są one dostarczane wraz z etui, które ma pozwolić na naładowanie ich dziesięć razy.

Natec Soho TWS to dokanałowe słuchawki bezprzewodowe typu “true wireless”. Nie łączą je zatem żadne kable, a całość trafia do użytkownika w etui, które pełni jednocześnie funkcję ładowarki. Zmagazynowana w nim energia ma wystarczyć na dziesięciokrotne ładowanie, co sumarycznie powinno przełożyć się na 40 godzin odsłuchu. Dodatkowo, w razie potrzeby, etui można wykorzystać jako miniaturowy powerbank. Jest to więc także praktyczny dodatek, który w sytuacjach podbramkowych może być nieoceniony.



Słuchawki bezprzewodowe Natec Soho TWS posiadają 6-milimetrowe przetworniki o dynamice 91 dB z neodymowymi magnesami. Producent obiecuje głęboki bas i ogólną jakość dźwięku lepszą niż są w stanie zapewnić bezpośredni konkurenci. Obsługa słuchawek odbywa się przy pomocy panelu dotykowego. W komplecie ze słuchawkami znajdują się wkładki douszne w rozmiarach S, M i L oraz przewód micro-USB. Natec Soho łączy się z innymi urządzeniami za pomocą protokołu Bluetooth 5.0.

Sugerowana cena detaliczna Natec Soho TWS została ustalona na 99 zł.

Dane techniczne:

• przetworniki: 6-milimetrowe z magnesami neodymowymi

• pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

• impedancja: 16 Ohm

• dynamika: 91 dB

• łączność: Bluetooth 5.0

• zasięg: do 10 metrów

• czas działania: do 4 godzin na jednym ładowaniu; dołączone etui pozwala na 10-krotne naładowanie do pełna

• w zestawie:

o etui 1200 mAh

o wkładki w rozmiarach S, M i L

o przewód micro-USB