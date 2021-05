TP-Link TL-SL1311MP - kompaktowy przełącznik PoE do monitoringu CCTV

Przełącznik TL-SL1311MP został zaprojektowany z myślą o instalatorach poszukujących niedrogich i wydajnych rozwiązań do podłączenia kamer CCTV, punktów dostępowych WiFi czy też telefonów IP. Urządzenie jest zgodne ze standardem PoE 802.3at/802.3af i cechuje się dużym budżetem mocy. Dodatkowo Tryb Extend zwiększa zasięg transmisji PoE nawet do 250 metrów, przez co urządzenie jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze.

Model TL-SL1311MP posiada osiem portów PoE+ RJ45 10/100Mb/s, które pozwalają na zasilenie urządzeń zgodnych ze standardami PoE 802.3af/at. Przełącznik wyposażono także w dwa gigabitowe porty RJ45 oraz jeden gigabitowy port SFP, służące do integracji urządzenia z resztą sieci. Jego łączny budżet mocy wynosi 124W, przy czym na każdym porcie moc może wynieść maksymalnie 30W.

Model TL-SL1311MP posiada szereg udogodnień, które sprawiają, że korzystanie z niego jest niezwykle proste i wygodne. Jednym z nich jest dedykowany do monitoringu CCTV specjalny Tryb Extend, dzięki któremu zasilanie i zasięg transmisji PoE sięga nawet 250 m, sprawiając że przełącznik jest znakomitym rozwiązaniem w przypadku rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze.

Kolejnym ułatwieniem jest Tryb Isolation uruchamiany jednym przyciskiem na przełączniku. Tryb ten rozdziela ruch na portach 1-8 poprawiając bezpieczeństwo sieci lokalnej oraz transmisji danych.

TL-SL1311MP posiada także system automatycznej naprawy – PoE Auto Recovery. Urządzenie automatycznie wykrywa i ponownie uruchamia urządzenia zasilane przez PoE (takie jak kamery i punkty dostępowe), gdy przestają one działać lub reagować na żądania. Dzięki temu użytkownik może mieć pewność, że kamery podłączone do przełącznika będą zawsze działały, a przerwy w nagrywaniu zostaną wyeliminowane.

Niewątpliwą zaletą przełącznika jest także możliwość zarządzania poborem energii. W przypadku gdy całkowity pobór mocy przekroczy 124W, funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii wyłączy zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach. Tym samym urządzenie uniknie przeciążenia. Funkcja ta umożliwia także automatyczne wykrywanie wymaganej przez dane urządzenie mocy PoE i chroni urządzenia nieobsługujące PoE przed uszkodzeniem.

Dzięki podłączeniu typu plug and play nie ma potrzeby konfiguracji przełącznika, a jego instalacja jest niezwykle łatwa i tania. Przełącznik posiada wytrzymałą, wykonaną z metalu wysokiej jakości obudowę, która gwarantuje wieloletnią i stabilną pracę urządzenia. Bezwentylatorowa konstrukcja dodatkowo ogranicza zużycie energii, a także zapewnia cichą pracę urządzenia.

Specyfikacja techniczna TL-SL1311MP dostępna jest na stronie internetowej TP-Link.

Przełącznik został objęty 5-letnią gwarancją, a jego cena to ok. 350 zł.