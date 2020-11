PowerWalker VFI CPH 3/3 - trójfazowe zasilacze UPS o jednostkowym współczynniku mocy

Możliwość pokrycia nawet 100 kW, moc czynna równa pozornej i modułowa budowa zapewniająca wysoką elastyczność. Do tego możliwość instalacji w szafach serwerowych 19” i możliwość podmiany baterii “w locie”. Tak swoje trójfazowe zasilacze VFI CPH 3/3 zachwala firma PowerWalker.

Zasilacze UPS PowerWalker VFI CPH 3/3 to modułowe, trójfazowe konstrukcje o topologii online. Tym, co je wyróżnia jest współczynnik mocy równy 1. Oznacza to, że moc pozorna (kVA) przekłada się tu na moc czynną (kW) w stosunku jeden do jednego, a więc 1 VA daje 1 W. W połączeniu ze sprawnością przekraczającą 93%, seria VFI CPH 3/3 ma sprawdzić się wszędzie tam, gdzie stawiane są najwyższe wymagania co do efektywności zasilania.

Zasilacze awaryjne PowerWalker VFI CPH 3/3 da się zainstalować, jak twierdzi producent, w prawie każdej szafie 19”. Można także zdecydować się na dedykowaną szafę rack, która posiada dotykowy 10-calowy panel LCD. Wyświetla on informacje o całym systemie i pozwala na zmianę ustawień zasilacza. Szafa daje możliwość rozszerzenia o dodatkowe zestawy baterii, z 32 do maksymalnie 40 sztuk. Moduły można wymieniać “w locie”, bez wyłączania sprzętu.

Zasilacze UPS PowerWalker VFI CPH 3/3 oferują porty USB, EPO, wyjście terminala i jeden slot rozszerzeń. Można w nim osadzić moduł SNMP i zyskać możliwość zdalnego sterowania UPS-em. Do monitorowania parametrów pracy i zarządzania sprzętem producent proponuje autorską aplikację ViewPower. Wersje dla wszystkich wiodących platform (dystrybucje Linux, MacOS, Windows) można pobrać ze strony WWW.

Zasilacze awaryjne PowerWalker VFI CPH 3/3 są już dostępne w polskich sklepach. Za model o mocy 10 kW trzeba zapłacić około 7500 zł.

Dane techniczne dla modelu PowerWalker VFI 10K CPH 3/3:

• Moc pozorna / moc czynna: 10000 VA / 10000 W;

• Praca równoległa: tak, do 10 sztuk

• Czas przełączania w tryb podtrzymania: 0 (zero) ms

• Zakres napięcia wejściowego:

o 190 - 520 VAC (3 fazy) przy obciążeniu 50%

o 305 - 478 VAC (3 fazy) przy obciążeniu 100%

• Napięcie wyjściowe: 360 / 380 / 400 / 415 VAC (3P+N)

• Zniekształcenia harmoniczne THDv - wyjściowe: do 2% (obciążenie liniowe) lub do 4% (obciążenie nieliniowe)

• Efektywność: 93,5%

• Porty komunikacyjne: wyjście terminala, EPO, USB, slot na moduły rozszerzeń

• Liczba obsługiwanych baterii: 32 - 40 x 12 V