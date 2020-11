Premiera Deepcool Macube 110 - prostota i nowoczesność w kompaktowej formie

Obudowa Deepcool Macube 110 ma urzekać eleganckim, minimalistycznym designem. Jednocześnie projektanci nie idą tu na funkcjonalne kompromisy i obiecują dość miejsca na długie karty graficzne i rozbudowane chłodzenia. Te ostatnie można podziwiać przez szklane, magnetyczne okno.

Deepcool Macube 110 to obudowa typu micro tower. Dostępna w kolorach białym i czarnym, od pierwszych chwil ma urzekać eleganckim, minimalistycznym designem. Dominują tu proste linie i dyskretnie wkomponowane przednie wloty powietrza. Wykonane z hartowanego szkła okno w całości zastąpiło boczną ściankę. Jego montaż i demontaż odbywa się w sposób beznarzędziowy - producent postawił tu na magnesy zamiast śrub.

Mimo nieco mniejszych gabarytów, obudowa Deepcool Macube 110 oferuje sporo przestrzeni. Entuzjaści chłodzenia powietrzem mogą zainstalować tu coolery procesora o wysokości do 165 mm. Pasować będzie np. Assassin III, który ma sobie radzić z procesorami o TDP równym 280 W. Do kompletu można dołożyć do sześciu wentylatorów o średnicy 120 mm. Fani cieczy mają z kolei miejsce na dwie chłodnice o długości do 280 mm i jedną 120 mm.

Wewnątrz obudowy Deepcool Macube 110 zmieści się karta graficzna o długości do 320 mm. W przypadku ciężkich konstrukcji z pomocą przychodzi regulowany wspornik, który jest dostępny w standardzie. W zestawie jest także klatka na dyski, której położenie można zmieniać tak, aby wygospodarować więcej miejsca na zasilacz lub przedni radiator. Samych nośników można mieć cztery i tyle samo kart rozszerzeń PCIe.

Całości dopełnia panel I/O, zlokalizowany na górnej ściance, w sąsiedztwie perforowanej maskownicy ułatwiającej obieg powietrza. Oferuje on dwa porty USB 3.0 i jeden audio typu combo. Wykonana ze stali, hartowanego szkła i tworzyw sztucznych obudowa Deepcool Macube 110 waży ponad sześć kilogramów. Do sklepów ma trafić jeszcze w tym miesiącu w cenie około 225 zł.

Dane techniczne:

• model: Macube 110, Macube 110 WH

• dostępne kolory: czarny, biały

• format: micro tower

• wymiary (W x S x G): 431 x 225 x 400 mm

• materiał: stal, hartowane szkło, ABS

• waga: 6,2 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• maks. długość karty graficznej: 320

• maks. długość zasilacza: 160 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 4

• liczba zatok 2,5”: 2

• liczba zatok 3,5”: 2

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

o 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm z przodu

o 2 x 120/140 mm na górze

o 1 x 120 mm z tyłu (zainstalowany)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

o do 280 mm z przodu

o do 280 mm na górze

o do 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

o 2 x USB 3.0

o 1 x audio typu combo

• dodatkowe wyposażenie:

o wspornik na ciężkie karty graficzne

o magnetyczne okno z hartowanego szkła