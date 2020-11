QNAP prezentuje 4-zatokowego NAS-a TS-451D2 z Intel J4025 i HDMI oraz swój pierwszy przełącznik sieciowy 2,5GbE

Firma QNAP® Systems, Inc. zaprezentowała dwa nowe produkty, idealnie wpisujące się w potrzeby użytkowników poszukujących wydajnego i pojemnego NAS-a oraz przełącznika, pozwalające na łatwe wdrożenie infrastruktury sieciowej 2,5GbE. Nowości to QNAP NAS TS-451D2 (zaawansowane rozwiązanie do przechowywania i zarządzania danymi dla użytkowników domowych i małych firm, wyposażone w dwurdzeniowy procesor Intel® Celeron® J4025 2.0 GHz) oraz przełącznik sieciowy 2.5GbE QSW-1105-5T, wyposażony w pięć portów 2.5GbE typu plug-and-play z funkcją wykrywania pętli sieciowej oraz tryb auto negocjacji.

“Dla tych, którzy chcą ulepszyć swoje środowisko sieciowe, przełącznik QSW-1105-5T z portami 2.5GbE zapewnia równowagę między wydajnością a kosztami. Użytkownicy mogą łatwo zaktualizować swoje środowisko sieciowe do 2.5GbE bez konieczności wymiany istniejących kabli sieciowych, co pozwala im wykorzystać możliwości serwerów NAS z portami 2.5GbE,” powiedział Frank Liao, Product Manager w QNAP.

Przełącznik QSW-1105-5T jest wyposażony w pięć portów RJ45 2.5GbE / NBASE-T, które obsługują prędkości transferu 2.5G / 1G / 100M. Bez skomplikowanych ustawień, przełącznik QSW-1105-5T obsługuje automatyczną negocjację, która optymalizuje prędkości przesyłania i wydajność dla każdego podłączonego urządzenia, a jego wbudowany mechanizm zarządzania zapewnia płynną transmisję pakietów sieciowych. Posiada również funkcję wykrywania pętli sieciowej, która automatycznie blokuje zapętlone porty, aby zapewnić szybkie wznowienie normalnego działania środowiska sieciowego. Przełącznik sieciowy QSW-1105-5T ma konstrukcję bez wentylatora, co zapewnia bezgłośną pracę. Unikalna wentylowana konstrukcja pomaga w chłodzeniu przy zachowaniu wysokiej wydajności.

QNAP NAS TS-451D2 – NAS dla wymagających

Model TS-451D2 wyposażony jest w cztery porty USB 3.2 Gen1 oraz dwa porty Gigabit Ethernet – co pozwala na sprawne przesyłanie/wysyłanie danych do i z urządzenia. Działające na poziomie bloków migawki woluminów i LUN zapewniają kompleksową ochronę danych oraz możliwość łatwego ich przywrócenia w przypadku ataku oprogramowania ransomware. Aplikacja HBS (Hybrid Backup Sync) to doskonałe, efektywne narzędzie do tworzenia lokalnego/zdalnego/chmurowego backupu, a dzięki technologii QuDedup (która deduplikuje dane u źródła, ograniczając w ten sposób obciążenie urządzenia oraz łącza) proces tworzenia kopii zapasowych jest optymalizowany.

TS-451D2 oferuje również ogrom funkcji multimedialnych, co czyni go świetnym rozwiązaniem do przechowywania, backupu, streamowania oraz udostępniania plików audio, wideo i zdjęć. QuMagie (bazująca na sztucznej inteligencji aplikacja do organizowania zdjęć) pozwala łatwo zarządzać swoimi zbiorami fotograficznymi, a złącze HDMI 2.0 pozwala na odtwarzanie multimediów na ekranach do 4K (4096 x 2160) 60Hz bezpośrednio z poziomu NAS-a. Co istotne, wideo 4K może również być w locie transkodowane do uniwersalnych formatów multimedialnych i bez problemu odtwarzane np. na urządzeniach mobilnych. QNAP TS-451D2 obsługuje też wideo streaming via Plex®, telewizory smart TV, odtwarzacze multimedialne set-up box – przez Plex Media Server lub aplikację QNAP Cinema28.

Umieszczony z przodu obudowy modelu TS-451D2 port USB pozwala na łatwe kopiowanie i backupowanie zawartości urządzeń USB. Przestrzeń dyskowa NAS-a może był łatwo rozbudowywana z pomocą obudów rozszerzających USB z serii QNAP TR lub TL. Wbudowane Centrum Aplikacji pozwala też na zwiększanie zakresu funkcji urządzenia – poprzez instalowanie w nim dodatkowych aplikacji (np. Virtualization Station do hostowania maszyn wirtualnych, Container Station do uruchamiania aplikacji w kontenerach, QVR Pro / Surveillance Station do stworzenia profesjonalnego systemu monitoringu wizyjnego).