Obudowa Deepcool Macube 310 zdobywa nagrodę iF Design 2020

Deepcool Macube 310 to obudowa, która przykuwa uwagę swoim designem. Producent postawił na minimalizm, który pasuje do nowoczesnych wnętrz i wyróżnia ją na tle krzykliwych konstrukcji dla graczy. Teraz jej walory docenili też inni projektanci przyznając jej wyróżnienie iF Design Award 2020.

Deepcool Macube 310 to obudowa komputerowa z segmentu midi tower. Dostępna w kolorach białym i czarnym od pierwszych chwil przyciąga wzrok prostą, minimalistyczną konstrukcją. Brak tu masywnych przetłoczeń czy agresywnego podświetlenia - pozostało jedynie duże, szklane okno eksponujące komponenty. Całość prezentuje się elegancko i pasuje do nowoczesnych wnętrz.

Producent zadbał jednocześnie o walory praktyczne. Kanały wentylacyjne zaprojektowano tak, aby pozwalały na efektywny obieg powietrza. Nie zabrakło też systemu organizacji okablowania. Dodano również regulowany uchwyt na ciężkie karty graficzne i gumowane przepusty na przewody. W Macube 310 pojawił się hub do podłączania (siedmiu) wentylatorów. Wymagający użytkownicy znajdą przestrzeń na duże, 360-milimetrowe chłodnice wody.

To wszystko zostało docenione na Międzynarodowym Forum Designu. Przyznaje ono od kilkudziesięciu lat nagrody dla najlepiej zaprojektowanych sprzętów użytkowych. O laury walczy ponad pięćdziesiąt krajów świata w siedemdziesięciu kategoriach. Spośród tysięcy konkurentów to właśnie Deepcool Macube 310 została uhonorowana nagrodą iF Design Award 2020.

Zainteresowani szczegółami znajdą pełną specyfikację na stronie producenta. Obudowę Deepcool Macube 310 można kupić w polskich sklepach w cenie około 300 zł.