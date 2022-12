PowerWalker Solar Inverter 5000 SVN - wszechstronny inwerter do sieci On-grid

Firma PowerWalker dodała do swojej oferty nowy inwerter solarny Solar Inverter 5000 SVN przeznaczony do sieci fotowoltaicznej On-grid. Urządzenie wyróżnia się mocą znamionową 5000 W i jest zgodny z niemieckimi standardami VDE.

PowerWalker Solar Inverter 5000 SVN to wielofunkcyjny inwerter do sieci On-grid, który pełni również rolę baterii solarnej i systemu zarządzania akumulatorami. Całość oferuje bezprzerwowe zasilanie. Produkt posiada dotykowy ekran LCD umożliwiający konfigurację i łatwą obsługę takich parametrów jak prąd ładowania akumulatora i priorytet ładowarki AC / solarnej. Inwerter jest certyfikowany niemieckimi normami VDE.



Urządzenie wyróżnia się także mocą szczytową paneli solarnych do 10 kW (z włączoną technologią ładowania MPPT), pełną sinusoidą na wyjściu, 1- lub 3-fazową konfiguracją w systemie równoległym (do 6 działających jednostek) oraz pełną współpracą z dedykowanym bankiem energii (ESS) LiFe Battery System. PowerWalker Solar Inverter 5000 SVN powinien sprawdzić się w roli centrum do sprawowania kontroli nad energią produkowaną przez panele solarne lub energią zmagazynowaną w akumulatorach lub bankach ESS.



Inwerter PowerWalker Solar Inverter 5000 SVN został wyceniony na 2799 euro.

• Moc pozorna / znamionowa: 5000 VA / 5000 W

• Współczynnik mocy (Power Factor): 1,0

• Sprawność trybu LINE / ECO: 93%

• Sprawność trybu bateryjnego: 91%

• Tryb ładowarki solarnej: MPPT (2x)

• Maks. napięcie obwodu paneli solar.: 900 VDC

• Maks. moc paneli solarnych: 10 kW

• Zakres napięcia pracy MPPT: 200 - 900 VDC

• Maks. prąd ładowarki solarnej: 100 A

• Maks. prąd ładowania AC: 100 A [30 A]

• Maks. prąd ładowania: 100 A

• Zakres napięcia wejściowego: 170 - 280 V AC

• Częstotliwość: 50 Hz lub 60 Hz

• Gniazdo wejściowe: terminal (2x zasilanie + generator)

• Nominalne napięcie wyjściowe: 230 VAC

• Regulacja napięcia: +/- 5%

• Gniazda wyjściowe: terminal (1)

• Specyfika działania baterii: Przystosowany do działania z zewnętrznymi akumulatorami / może działać niezależnie

• Napięcie DC: 48 V (baterie kwasowo-ołowiowe VRLA) | 51,2 V (litowo-jonowe)

• Czas transferu [AC na DC]: 10 ms w trybie UPS | 20 ms w trybie inwertera