Nowe produkty systemu smart home TP-Link Tapo

TP-Link poszerza swoje portfolio produktów smart. Do rodziny Tapo dołączają hub Tapo H100, czujnik ruchu Tapo T100, czujnik magnetyczny Tapo T110, włączniki światła Tapo S210 i S220 oraz przycisk smart Tapo S200B. Pozwolą one na jeszcze wygodniejsze i bezpieczniejsze korzystanie z systemu TP-Link Tapo.

Inteligentny Hub Tapo H100 z dzwonkiem to serce inteligentnego domu korzystającego z systemu Tapo. Produkt łączy ze sobą czujniki smart, włączniki światła i przyciski. Jeden hub jest w stanie obsłużyć do 64 urządzeń, dzięki czemu nie będzie trzeba dublować urządzeń nawet w większych domach. W połączeniu z przyciskiem S200B może pełnić funkcję inteligentnego dzwonka do drzwi. Dodatkowo, gdy czujniki ruchu, otwarcia drzwi i okien czy inne wykryją intruzów, produkt może włączyć głośną (do 90dB) syrenę. Urządzenie korzysta z niskomocowego protokołu sieci bezprzewodowej, dzięki czemu czujniki, przyciski i włączniki mogą działać na zasilaniu bateryjnym do 10 razy dłużej.

Przycisk smart Tapo S200B to szybka i wygodna metoda kontroli oświetlenia smart. W jednym systemie można umieścić wiele takich przycisków, dzięki czemu możliwa jest kontrola nad systemem Tapo z dowolnego miejsca domu, bez potrzeby używania smartfona. Przycisk można dowolnie zaprogramować – produkt wyposażono w 3 akcje: pojedyncze kliknięcie, podwójne kliknięcie i obrót. Jedna z tych komend może być też przypisana do wzywania pomocy, co może być ułatwieniem dla osób niesamodzielnych, starszych czy dzieci. Łatwy montaż urządzenia zapewniają wbudowany magnes i dołączone środki klejące. Do poprawnego działania produktu niezbędny jest hub Tapo H100.

Czujnik ruchu Tapo T100 jest w stanie wykryć ruch na dystansie do 7 metrów i obejmuje pole widzenia do 120°. Czułość urządzenia może być regulowana tak, aby dostosować detekcję do wymaganego zasięgu, dzięki czemu ograniczy się liczba fałszywych powiadomień. Zmieniony może być również kąt nachylenia produktu – tak, aby czujnik był skierowany dokładnie tam, gdzie potrzebujemy. Czujnik Tapo T100 włączy oświetlenie, gdy tylko ktoś pojawi się w pomieszczeniu. To bardzo wygodna i skuteczna metoda na oszczędzanie energii. Gdy użytkownik będzie poza domem, otrzyma natychmiastowe powiadomienie w aplikacji za każdym razem, gdy czujnik wykryje ruch. Urządzenie jest zasilane bateryjnie. Wbudowane magnesy i dołączone kleje 3M zapewniają łatwy montaż niezależnie od powierzchni.

Czujnik magnetyczny Tapo T110 wykrywa otwarcie drzwi lub okien. Urządzenie może wysyłać powiadomienia w aplikacji. Umieszczając czujnik na drzwiach, można go sparować z oświetleniem tak, żeby je włączał, gdy przychodzimy do domu. Łatwy montaż zapewnia taśma 3M.

Włączniki Tapo S210 i S220 umożliwiają włączanie światła zdalnie, za pomocą aplikacji, gdziekolwiek się znajdujemy. Produkty wspierają także kontrolę głosową za pomocą asystentów Amazon Alexa i Google Assistant. Urządzenia wspierają obsługę harmonogramów, dzięki czemu można zautomatyzować działanie oświetlenia. Wymiana baterii we włącznikach nie wymaga narzędzi, dzięki czemu po zamontowaniu będziemy mogli z łatwością wymienić zużyte ogniwo na nowe. Włączniki nie wymagają podłączenia przewodu neutralnego.

Więcej informacji na temat produktów dostępnych jest na stronie internetowej. Produkty objęto dwuletnią gwarancją. Urządzenia są dostępne w następujących cenach:

Tapo H100 w cenie ok. 100 zł

Tapo T100 w cenie ok. 80 zł

Tapo T110 w cenie ok. 65 zł

Tapo S210 w cenie ok. 120 zł

Tapo S220 w cenie ok. 130 zł

Tapo S200B w cenie ok. 80 zł