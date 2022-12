Poznaj usprawnione obudowy Genesis Irid 505 v2 oraz Irid 503 v2

Jeszcze lepsza wentylacja, przemyślana budowa i usprawnione ofiltrowanie, które skuteczniej ochroni przed dostawaniem się kurzu do wnętrza komputera – to najważniejsze cechy nowych wersji obudów Genesis: Irid 505 v2 oraz Irid 503 v2.

Udoskonalone modele obudów Irid 505 v2 oraz 503 v2 stanowią odpowiedź na rosnące oczekiwania wymagających użytkowników względem przestronnych obudów komputerowych zdolnych pomieścić i udźwignąć aktualne generacje wielordzeniowych procesorów i bardzo wydajnych kart graficznych.

Znacznie gęstsza przednia siatka obudów Genesis Irid 505 v2 oraz Irid 503 v2 ma zapewnić jeszcze lepszą filtrację powietrza dostającego się szerokim strumieniem do wnętrza obudowy (tzw. otwarty front). Jej otwory mają średnicę mniejszą niż 0,8 mm, co sprawia, że przedni „mesh” jest bardziej restrykcyjny dla zanieczyszczeń od standardowych filtrów przeciwkurzowych. W dodatku można go bardzo łatwo wyczyścić, np. przecierając ściereczką, a wszystko to bez konieczności demontażu.

Na uwagę zasługują również nowe wentylatory Genesis Oxal 120 zastosowane w podstawowych, niepodświetlonych obudowach Genesis Irid 505 v2 oraz Irid 503 v2. Cechują się one podwyższonym przepływem powietrza przy restrykcyjnym filtrze przeciwkurzowym, co obniża temperaturę wewnątrz obudowy, przy zachowaniu tego samego poziomu generowanego hałasu. Ich maksymalna prędkość obrotowa wynosi 1300 rpm, co daje duże pole manewru, jeśli chodzi o zachowanie balansu pomiędzy wysoką wydajnością, a kulturą pracy. Producent zaleca, aby w codziennych zastosowaniach ich maksymalną prędkość ustawić na optymalną, czyli 80% ich możliwości.

Wentylatory Genesis Oxal 120 będą dostępne w samodzielnej sprzedaży w 2023 roku, co pozwoli na łatwe rozbudowanie obudów Irid 505 v2 oraz 503 v2 o dodatkowe „śmigła” – maksymalnie sześć. Standardowo obudowy te wyposażone są w dwa wentylatory: jeden z przodu (wpychający chłodne powietrze) oraz jeden z tyłu (wyciągający już to podgrzane przez komponenty).

Obudowy Genesis Irid 505 v2 (pełny ATX) jak i Irid 503 v2 (microATX) zachowują swoje dotychczasowe cechy, jako pakiet rzadko spotykane w swoim segmencie cenowym. To między innymi:

Genesis IRID 505 (v2):

• Możliwość montażu AIO 240/280/360 z przodu (także z „grubą” chłodnicą),

• Możliwość montażu AIO 240/280 na górze obudowy powyżej płyty głównej (brak kolizji z jej radiatorami czy modułami pamięci RAM),

• Możliwość montażu AIO 240 z „grubą” chłodnicą na topie obudowy,

• Powietrzny cooler procesora może być wysoki na 165 mm,

• Karta graficzna może być długa na 380 mm (uwzględnione są przednie wentylatory),

• 5 miejsc na SSD 2,5” + 2 miejsca hybrydowe: 2,5” / 3,5”,

• 4 porty USB na przednim panelu: 2× USB 3.0 typu A + 2× USB 2.0 typu A,

• Liczne gumowe przepusty, odkręcane zaślepki kart rozszerzeń.

Genesis IRID 503 (v2):

• Możliwość montażu AIO 240/280 z przodu (także z „grubą” chłodnicą),

• Możliwość montażu AIO 240/280 na górze obudowy powyżej płyty głównej (brak kolizji z jej radiatorami czy modułami pamięci RAM),

• Powietrzny cooler procesora może być wysoki na 163 mm,

• Karta graficzna może być długa na 375 mm (uwzględnione są przednie wentylatory),

• 2 miejsca na SSD 2,5” + 1 na dysk 3,5” + 1 miejsce hybrydowe: 2,5” / 3,5”,

• 3 porty USB na przednim panelu: 1× USB 3.0 typu A + 2× USB 2.0 typu A,

• Gumowe przepusty, odkręcane zaślepki kart rozszerzeń.



Ceny obudów Genesis Irid 503 v2 oraz 505 v2 kosztują kolejno 229 zł i 279 zł.