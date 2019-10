PowerWalker Inverter 650 SW - domowa elektrownia na wyciągnięcie ręki

Przerwy w dostawie energii elektrycznej nigdy nie są miłe. O ile np. lodówki potrafią obejść się bez niej nawet przez dobę, o tyle komputery czy bramy wjazdowe szybko odmawiają współpracy. Przetwornica PowerWalker 650 SW może ten problem skutecznie rozwiązać.

Urządzenie PowerWalker Inverter 650 SW może stanowić dobrą bazę do budowy systemu awaryjnego zasilania w domach i mieszkaniach. Świadczyć o tym mogą niewielkie wymiary obudowy oraz możliwość sparowania przetwornicy z akumulatorami o dużych pojemnościach: 55 Ah i 100 Ah. Są one sprzedawane oddzielnie, zatem użytkownicy mogą wybrać wariant najlepiej pasujący do ich potrzeb.

Przetwornica PowerWalker Inverter 650 SW w zestawie z akumulatorem 55 Ah powinna zapewnić stabilną pracę nawet przez 4 godziny w przypadku urządzeń pobierających 100 W energii. Bateria o większej pojemności ma pozwolić na 2-krotnie dłuższe działanie przy analogicznym obciążeniu. Taki zasób energii ma być wystarczający na podtrzymanie zasilania w urządzeniach domowych, systemach monitoringu, centralnego ogrzewania, małych pompach czy silnikach (np. bram garażowych).

Dostarczany przez przetwornicę PowerWalker Inverter 650 SW oferuje pełną falę sinusoidalną, zapewniając stabilny prąd na wyjściu. Dzięki temu możliwe jest podłączenie praktycznie dowolnego urządzenia, w tym sprzętów wrażliwych na charakterystykę dostarczanego napięcia. Czas reakcji na poziomie 14 milisekund ma zapewnić nieprzerwaną pracę podłączonych sprzętów w razie zaniku zasilania.

W ofercie producenta znajdują się modele PowerWalker Inverter 650 SW FR z gniazdem typu E (używane m.in. w Polsce i Francji) oraz 650 SW z gniazdem Schuko (typ F stosowany m.in. w Niemczech, Hiszpanii i krajach Skandynawskich). Każdy z nich ma wbudowaną ładowarkę, która dostarcza prąd o natężeniu 15 A, zatem uzupełnianie energii w akumulatorach nie powinno trwać zbyt długo.

Przetwornice PowerWalker Inverter 650 SW są już dostępne w sprzedaży w cenie ok. 300 zł. Za akumulator o pojemności 55 Ah należy doliczyć ok. 1300 zł, zaś za pojemniejszy wariant został wyceniony na niecałe 1900 zł.

Dane techniczne:

• Moc pozorna / moc czynna: 650 VA / 325 W

• Charakterystyka napięcia wyjściowego: czysta sinusoida

• Liczba faz: 1

• Czas przełączania w tryb podtrzymania: 14 ms

• Wbudowana ładowarka: 15 A

• Wydajność przy obciążeniu liniowym: do 95%

• Zakres napięcia wejściowego: 190-260 VAC (wąski zakres) / 100-280 VAC (szeroki zakres)

• Napięcie wyjściowe: 230 V

• Obsługiwane częstotliwości: 50Hz lub 60Hz (samoadaptacyjny) / Zakres Synchroniczny: 50Hz lub 60Hz

• Zniekształcenia harmoniczne THDv - wyjściowe: < 2% (obciążenie liniowe)

• Regulacja napięcia na wyjściu (tryb podtrzymania): +/- 10%

• Regulacja częstotliwości na wyjściu (tryb podtrzymania): +/- 1 Hz

• Głośność: < 45 dB

• Zakres temperatur roboczych: 0 - 40 st. Celsjusza

• Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 0 - 95% (bez kondensacji)

• Wymiary: 205 x 146 x 113 mm

• Waga: 4 kg