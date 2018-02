Firma PowerColor wprowadziła do swojego portfolio nowy model karty graficznej, która ma należeć do tańszych konstrukcji.



Nowy model to dokładnie PowerColor Radeon RX 560 Red Dragon i oferuje on GPU AMD Polaris 11 z szesnastoma jednostkami obliczeniowymi CU, co przekłada się na 1024 procesory strumieniowe. Maksymalne taktowanie nowego układu wynosi w Boost 1176 MHz. Poza tym na laminacie mamy 4 GB pamięci GDDR5 (efektywnie 7000 MHz), która łączy się z rdzeniem za pomocą szyny o przepustowości 128 bitów.



Nowość podobnie jak inne konstrukcje tego typu wykorzystuje technologię Radeon Chill, która pozwala automatycznie dostosować płynność animacji podczas gier i obniżyć pobór mocy. Kartę wyposażono w dwuslotowy system chłodzenia, który zbudowany jest z prostego aluminiowego radiatora. Na śledziu mamy trzy wyjścia obrazu: HDMI, DVI-D oraz DisplayPort. Dostawy karty powinny rozpocząć się w tym miesiącu. Cena będzie wynosiła 126 dolarów.