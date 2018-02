Acer prezentuje nowe urządzenia z Chrome OS

Firma Acer zapowiedziała wprowadzenie na rynek trzech nowych komputerów z systemami Chrome OS. Są to dwa laptopy i jeden Chromebox.



Pierwszym urządzeniem jest Chromebook Spin 11, czyli konwertowalny notebook z ekranem dotykowym o wielkości 11,6 cala. Pozwala on na uruchomienie aplikacji Androida za sprawą dostępu do Google Play. Można go używać jak zwykłego laptopa lub po obróceniu ekranu jak z tabletu. Spin 11 przypomina pod pewnymi względami Chromebooka 11, który został pokazany podczas targów w Las Vegas. Będzie on posiadał porty USB 3.1 typu C (5 Gb/s), a także baterię, która pozwoli na cały dzień pracy bez ładowania.



Chromebook Spin 11 będzie posiadał procesor Intel Pentium i Celeron, pamięć RAM 4 lub 8 GB i pamięcią o pojemność 32 lub 64 GB. W Europie sprzęt ten będzie sprzedawany od kwietnia w cenie od 379 euro.



Laptop Chromebook 11 C732 także posiada preinstalowany sklep Google Play. Nie ma jednak możliwości konwersji w tablet, ale jest tutaj standardowy modem LTE. Na pokładzie mamy dwa porty USB 3.1 typu C i dwurdzeniowy procesor Celeron N3350 i czterordzeniowy Celeron N3450. Jego cena wyniesie 329 euro.



Ostatnim produktem jest Chromebox CXI3, czyli niewielki komputer z układem Intel Core ósmej generacji. Nie wiemy jakie konkretne modele trafią do sklepów, ale będą ne posiadały pięc portów USB typu A (2.0 i 3.0), port USB 3.1 typu C (5 Gb/s), kontroler Ethernet, slot na karty microSD i wyjście HDMI. Ceny nie zostały ujawnione.