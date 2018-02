Corsair zadba o komfort graczy – premiera nowych foteli gamingowych

Corsair, wiodący producent najwyższej klasy podzespołów i sprzętu komputerowego, zaprezentował nowy model fotela gamingowego – T2 Road Warrior. T2 oferuje klasyczny wygląd, szerokie siedzisko, wysokie wsparcie dla pleców i głęboką poduszkę, która wspomaga odcinek lędźwiowy i utrzymuje go w odpowiedniej pozycji. Dodatkowo, spółka z Kalifornii przedstawiła odświeżony model fotela T1 w wersji na 2018 rok. Obie konstrukcje zademonstrowane przez Corsair zostały stworzone z myślą o dostarczeniu maksymalnego komfortu podczas nawet najdłuższych rozgrywek lub do wielogodzinnej pracy biurowej.

Konstrukcja T2 Road Warrior opiera się na solidnym, stalowym szkielecie oraz wytrzymałej podstawce stworzonej z odlewanego aluminium. Użytkownik fotela może w szybki i łatwy sposób skonfigurować pozycję siedziska wykorzystując jeden z ośmiu dostępnych trybów. T2 oferuje wykończenie klasy premium o charakterystycznej, perforowanej skórze PU oraz dwuwarstwowymi akcentami kolorystycznymi. Nowy model fotela od Corsair dostępny jest w pięciu wariantach kolorystycznych – czarnym, czerwonym, niebieskim, żółtym i białym.



T2 Road Warrior oferuje podłokietniki 4D z zaawansowaną opcją regulacji, która pozwala na dodatkowe spersonalizowanie fotela i ułożenie podłokietników w zależności od preferencji użytkownika. Podstawa siedziska gwarantuje kąt nachylenia do 17 stopni, natomiast całe oparcie fotela rozkłada się do 170 stopni umożliwiając graczowi wygodnie odpocząć podczas rozgrywki. Całość projektu uzupełnia gazowy podnośnik 4 klasy o stalowej konstrukcji i regulacji wysokości do 100mm oraz obrocie 360 stopni. W zestawie znajdują się także dwie poduszki wykonane z mikrofibry, które służą jako wsparcie dla kręgosłupa na odcinku lędźwiowym oraz szyjnym.

T1 Race 2018, czyli odświeżony model pierwszego fotela dla graczy stworzonego przez Corsair, jest drugim produktem, który pojawi się już wkrótce w sprzedaży. T1 Race jest wykonany ze skóry PU oraz posiada wykończenie wzorowane na fotelach samochód wyścigowych. Opcje regulacji siedzenia, w tym 85mm ruchu pionowego oraz 180 stopni nachylenia, ułatwiają użytkownikowi znalezienie możliwie najbardziej wygodnej pozycji. Dodatkowo, produkt kalifornijskiej firmy posiada poduszki z mikrofibry na szyję i lędźwia oraz specjalne kółka o budowie charakterystycznej dla rolek.





Corsair T2 Road Warrior oraz T1 Race 2018 pojawią się na polskim rynku w II kwartale bieżącego roku. Oficjalne ceny w dniu premiery to 399,99 Euro za model T2 oraz 349,99 Euro za wersję T1. Fotele objęte są dwuletnią gwarancją producenta.