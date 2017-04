PowerColor Radeon RX 550 Red Dragon

Firma PowerColor poszerzyła swoją ofertę o nowy model karty graficznej dla graczy. Chodzi tutaj o Radeona RX 550 Red Dragon, który będzie wyposażony w prosty system chłodzenia i ma być sprzedawany w przystępnej cenie. Powinien on okazać się wystarczający do zabawy w starsze gry.



Niedawno miała miejsce premiera kart graficznych RX 580 i RX 570, a niebawem do sklepów trafią także modele RX 560 i RX 550. Urządzenia te będzie miała w swojej ofercie także firma PowerColor. Ich model Radeon RX 550 Red Dragon otrzyma 512 procesorów strumieniowych, 32 jednostki teksturujące i 16 jednostek ROP. Do tego taktowanie układu graficznego Boost wyniesie 1190 MHz, a 2 GB pamięci GDDR5 aż 1750 MHz.



Chłodzenie zbudowane jest z aluminiowego bloku i jednego wentylatora. Karta dodatkowo potrzebuje podłączenia wtyczki zasilającej. Na śledziu umieszczono złącza DVI-D, HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4. Cena karty wynosi 100 euro i wydaje się, że będzie to nadal gorsza propozycja od RX 460 czy RX 560, który ma pojawić się na rynku w maju.