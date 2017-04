Firma Zotac wprowadziła do swojej oferty przyspieszony model karty graficznej GeForce GTX 1060 6GB AMP+. Sprzęt ten będzie wyposażony w wydajniejsze pamięci RAM GDDR5. Poza tym reszta jest praktycznie taka sama jak w przypadku pierwowzoru, czyli AMP!.



Na pokładzie tego modelu znalazły się 1280 rdzenie CUDA, rdzeń taktowany jest zegarem 1607 MHz (do 1835 MHz w Boost), a 6 GB pamięci RAM GDDR5 oferuje częstotliwość pracy 9000 MHz. Magistrala ma szerokość 192 bitów, natomiast maksymalny pobór mocy wynosi 120 W. Na śledziu znajdziemy wyjścia obrazu: 3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0b i 1x Dual-Link DVI-D. Karta ma długość 210 mm i schładzana jest za pomocą dwuslotowego systemu o nazwie Zotac IceStorm. Do zasilenia niezbędne jest podłączenie dodatkowej wtyczki 6-pin PEG.



Niestety cena Zotac GeForce GTX 1060 6GB AMP+ z symbolem ZT-P10600G-10M nie jest jeszcze znana.