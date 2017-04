Do sieci trafiły nowe zdjęcia karty graficznej o nazwie Galax GeForce GTX 1080 Ti Hall of Fame. Model ten wyposażony jest w masywny system chłodzenia, który ma poradzić sobie z odprowadzeniem potężnej ilości ciepła. Do tego zastosowano tutaj mocną sekcję zasilania, która poradzi sobie przy podkręcaniu tego modelu.



Pierwsze dane o Galax GeForce GTX 1080 Ti Hall of Fame trafiły do sieci pod koniec marca bieżącego roku. Mówiło się wtedy o niesamowitych możliwościach podkręcania tej karty i mogliśmy obejrzeć tył jej laminatu. Teraz wypłynęły kolejne zdjęcia tego modelu. Widzimy, że oferuje ona świetny design, na który składa się biała obudowa i biała płytka PCB. Na rewersie karty znajdziemy backplate.



Sprzęt wyposażony jest w liczne podświetlane elementy. Za chłodzenie odpowiada aluminiowy blok z rurkami cieplnymi i trzema wentylatorami. To powoduje, że możemy pokusić się o mocne OC. Sekcja zasilania jest w schemacie 16+3. Do zasilania wykorzystuje się trzy wtyczki 8-pin. Na panelu z przodu mamy aż pięć wyjść wideo: DVI-D, HDMI 2.0b i trzy DisplayPort 1.4.



Niestety taktowania pamięci i rdzenia nie są jeszcze znane. Cena Galax GeForce GTX 1080 Ti Hall of Fame także pozostaje jeszcze tajemnicą.