Porsche Design i AGON by AOC prezentują monitor 4K 144 Hz z HDR 1400

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – ponownie połączyła siły z Porsche Design by wspólnie stworzyć nowy monitor dla graczy AGON PRO PD32M. Wyświetlacz wyposażono w panel IPS o rozdzielczości 4K, odświeżaniu 144 Hz i z 1152 strefami podświetlenia MiniLED. Wygląd obudowy i podstawy monitora nawiązuje do stylistyki samochodów sportowych.

Wraz z naszym długoletnim partnerem, studiem Porsche Design, ponownie stworzyliśmy zaawansowany monitor do gier, który łączy w sobie to, co najlepsze z dwóch światów. Jako prawdziwie wielozadaniowe urządzenie, PD32M powinien przypaść do gustu zarówno ambitnym graczom, jak i twórcom treści, pomagając im osiągać lepsze wyniki w grach oraz zwiększając produktywność − mówi Stefan Sommer, Global Head of Marketing w TPV.

Naszym nadrzędnym celem było stworzenie wysokiej klasy monitora o wyrafinowanym wyglądzie i doskonałej technologii. W 2020 r. Porsche Design i AGON by AOC współpracowały nad PD27, monitorem do gier o rozdzielczości QHD i częstotliwości odświeżania 240 Hz, z podstawą przypominającą klatkę bezpieczeństwa samochodu wyścigowego Porsche. Przy drugiej generacji monitora jeszcze bardziej rozwinęliśmy inspiracje wyścigami. Zintegrowano w nim na przykład elementy wzornictwa kierownicy i szprych z felg samochodu sportowego – tłumaczy Roland Heiler, Chief Design Officer w Porsche Design.

Wzornictwo inspirowane samochodami sportowymi

PD32M został zaprojektowany z dbałością o aspekty wizualne. Stabilna podstawa została wykonana z piaskowanego aluminium, swoim wyglądem nawiązując do elementów kierownicy samochodowej. Umożliwia ona dostosowanie wysokości pozycji ekranu jak i również ustawienie go w pozycji portretowej (pivot).

Obudowa monitora jest trapezoidalnego kształtu, tworzonego przez delikatnie skośne metalowe maskownice głośników, pełniące też rolę wlotów powietrza. Umieszczono w nich konfigurowalne podświetlenie RGB. Ponadto u dołu ekranu zainstalowano mały projektor, mogący wyświetlać logo Porsche Design albo AGON.



31,5-calowy ekran 4K

Oprócz stylowego wyglądu, PD32M wyróżnia wysokiej jakości obraz. Zastosowano w nim matrycę IPS o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px) i odświeżaniu 144 Hz. Takie parametry, w połączeniu z niskim czasem reakcji (1 ms GtG) umożliwiają rozgrywkę na najwyższym poziomie na komputerach, a dzięki zastosowaniu portów HDMI 2.1, również na konsolach nowej generacji. W urządzeniu zainstalowane zostały również dwa głośniki o mocy 8 W każdy, wzbogacone o technologię DTS.

Dodatkowymi atutami konstrukcji są maksymalna jasność panelu na poziomie 1400 nitów, oraz podświetlenie MiniLED ze 1152 strefami wygaszania. PD32M jest również certyfikowany najwyższym standardem VESA DisplayHDR 1400. Włączając do tego możliwość wyświetlenia 1,07 miliarda kolorów oraz 97-procentowe pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 wyświetlacz znajdzie zastosowanie także przy tworzeniu treści przez grafików czy animatorów, wymagających wysokiej jakości obrazu.

Złącze USB-C oraz tryb Picture-by-Picture

PD32M sprawdzi się również jako narzędzie codziennej pracy. Zastosowany w nim port USB-C pozwala na jednoczesne przesyłanie obrazu i danych oraz ładowanie laptopa (do 90 W – w zależności od ustawień HDR). Co więcej, podpięty w ten sposób komputer będzie mógł korzystać ze wszystkich urządzeń podłączonych do 4-portowego koncentratora USB. Z kolei przełącznik KVM daje możliwość kontrolowania dwóch podłączonych w ten sposób komputerów za pomocą jednego zestawu klawiatury i myszy. Dodatkowo, funkcja Picture-by-Picture pozwala na jednoczesne wyświetlanie treści z dwóch źródeł podłączonych do monitora.

Dostęp do specjalnie zaprojektowanego menu OSD ułatwia dołączony pilot bezprzewodowy.

Cena i dostępność

PORSCHE DESIGN AOC AGON PRO PD32M jest dostępny w salonach Porsche Design, na stronie www.porsche-design.com oraz w wybranych sklepach w cenie 8 969 PLN.