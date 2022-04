Archer MR600 – stacjonarny router LTE-Advanced od TP-Link w ofercie Plusa

Już w kwietniu router Archer MR600 LTE od TP-Link będzie dostępny na abonamentw Plusie. Urządzenie jest doskonałą propozycją dla osób, które mieszkają w okolicy, gdzie Internet stacjonarny nie jest dostępny oraz dla tych, którzy mają potrzebę od czasu do czasu zabrać „swój” Internet na urlop, np. na działkę.

Archer MR600 to dwupasmowy router WiFi, obsługujący LTE Cat6 z technologią Carrier Aggregation. Zapewnia prędkość transferu LTE sięgającą do 300Mb/s. Nieskomplikowana konfiguracja i łatwość użytkowania sprawią, że model ten zadowoli każdego użytkownika, dla którego ważny jest mocny i stabilny zasięg sieci bezprzewodowej.

Archer MR600 może stanowić główne łącze internetowe w domu lub gdziekolwiek go zabierzemy. Wystarczy włożyć do niego kartę SIM od operatora sieci Plus. Stabilność i wydajność połączeń gwarantują dwie zewnętrzne anteny 4G LTE, które w razie potrzeby można wymienić na antenę zewnętrzną. Urządzenie rozsyła sygnał WiFi w standardzie 802.11ac o prędkościach do 1167 Mb/s w dwóch pasmach transmisji. Posiada cztery gigabitowe porty Ethernet, gwarantujące dużą prędkość i niezawodność połączeń dla sprzętów przewodowych wymagających dużej przepustowości. Router bez problemu zapewni połączenie 3G/4G nawet 64 urządzeniom bezprzewodowym jednocześnie, np. smartfonom, laptopom itp. Archer MR600 obsługuje technologię OneMesh™, dzięki czemu współpracując z innymi urządzeniami od TP-Link, tworzy elastyczną sieć Mesh.

Konfiguracja i zarządzanie routerem Archer MR600 są bardzo proste dzięki aplikacji TP-Link Tether, dostępnej na smartfony i tablety. Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie TP-Link.

Router TP-link MR600 jest dostępny w ofercie Plusa na raty za 1 zł na start oraz np. 36 rat po 12 zł/mies. za sprzęt, m.in. z abonamentem za 50 zł/mies. (po rabacie za e-fakturę) z pakietem szybkiego Internetu 120 GB/mies. Router jest dostępny w ofercie Weź Na Próbę umożliwiającej testowanie usługi i urządzenia przez 15 dni. Dodatkowo, klienci posiadający ofertę głosową za 44,90 zł/mies. lub wyżej mogą się cieszyć dodatkowo rabatem w ramach programu smartDOM - 25zł/mies. na Internet.