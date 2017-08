Płyta główna do kopania bitcoinów

Boom na cyfrowe waluty trwa. Ceny Bitcoina utrzymują stabilny, wysoki kurs i dziś za jednego BTC przyjdzie nam zapłacić aż 14 711 złotych. Szaleństwo ogarnęło cały świat, każdy chce się jak najszybciej wzbogacić poprzez kopanie kryptowalut. Samo kopanie oznacza to mniej więcej tyle, że procesor obliczeniowy dostaje skomplikowane zadania matematyczne do wykonania, celem finalnego wydobycia bloku o wartości jednego bitcoina. Wraz z rozwojem waluty, algorytmy stają się coraz trudniejsze i potrzeba coraz większej mocy, by powierzone zadanie wykonać. Wiąże się to oczywiście z tym, iż im więcej szybkich kart graficznych, tym szybciej można zdobyć blok.

Tematem zainteresował się również producent m.in. płyt głównych ASUS i zaprezentował coś naprawdę ciekawego. Mowa tu o płycie głównej przeznaczonej dla „górników” B250 Mining Expert, która charakteryzuje się przede wszystkim aż 19 slotami PCI-E. Jest to pierwsza płyta główna na świecie posiadająca tyle gniazd na karty rozszerzeń na jednej płycie drukowanej. Warto jednak przypomnieć, iż póki co sterowniki AMD jak i NVIDIA wspierają maksymalnie osiem kart graficznych połączonych razem, ale AMD już zapowiedziało iż ten stan niedługo się zmieni – „zieloni” zapewne nie zostaną w tyle.

Za zasilanie takiej armii kart graficznych odpowiadają trzy gniazda 24pin ATX12 – znajdują się z prawej strony urządzenia. W celu kontrolowania poprawnej pracy całej koparki, ASUS oddaje do użytku aplikację Post UI, która w sposób graficzny informuje użytkownika, czy wszystko jest ok, lub czy gdzieś pojawia się błąd. Kolor zielony oznacza prawidłową pracę, czerwony błąd (np. uszkodzenie karty graficznej), natomiast gdy slot jest wolny, widzimy szary odcień.

Oprócz „nienaturalnej” ilości gniazd rozszerzeń, B250 Mining Expert obsługuje procesory Intela na podstawce LGA 1151 – Skylake i Kaby Lake. Niestety, ze względu na chipset B250 prawdopodobnie możemy zapomnieć o obsłudze najnowszych Coffee Lake. Poza tym przykrym faktem, mamy tu także dwa banki pamięci o maksymalnej ilości 32 GB pamięci RAM, cztery sloty SATA 6.0 Gbps, kilkanaście portów USB 3.1/3.0/2.0 a także gigabitowy kontroler sieci przewodowej oraz... porty PS/2. Nie podano informacji na temat dostępności ani ceny, jednak zapewne produkt dostępny będzie w bardzo ograniczonej ilości przy dosyć sporej cenie.