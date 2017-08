Android 8.0 Oreo: oficjalna zapowiedź

Google w dniu wczorajszym oficjalnie zaprezentowało nową wersję systemu operacyjnego Android, o którym słyszeliśmy już znacznie wcześniej. Dowiedzieliśmy się także o jej oznaczeniu – w plotkach i przeciekach, pisaliśmy o Androidzie O. I tak, amerykański producent podtrzymując swoją tradycję nazw kodowych wzorowanych na słodyczach poinformował, iż zielony robot w wersji 8.0 oznaczany będzie jako Oreo.

Android 8.0 Oreo co prawda nie jest żadną przełomową wersją, jednak wprowadzi pewne, istotne usprawnienia. Ujrzymy tu m.in. technikę picture-in-picture pozwalającą na korzystanie z dwóch aplikacji na raz – jedna wyświetlana jest na ekranie głównym, druga natomiast w formie małego kwadratu w rogu ekranu. Poza tym poprawiono funkcję wyświetlania powiadomień i auto uzupełnień z ulepszonymi mechanizmami zabezpieczeń, dodano nowe emotikony emoji i zamieniono ponad 60 grafik. Oczywiście nie zapomniano także o optymalizacji, dzięki której system jest szybszy i pobiera mniej energii poprzez np. ograniczenie pracy w tle aplikacji.

Google poinformowało także o wdrożeniu Oreo do programu Android Open Source Project, a nowe urządzenia takie jak Pixel czy Nexus 5X / 6P już są w fazie testów i niedługo zostaną wprowadzone do sprzedaży. Na szczęście producent nie zapomina o swoich obecnych już na rynku smartfonach i zarówno Pixel C jak i Nexus Player otrzymają w swoim czasie stosowną aktualizację.

Jak się dodatkowo dowiadujemy, wielu producentów jest zainteresowanych tą wersją systemu i nowe telefony z Androidem Oreo ujrzymy już pod koniec tego roku. Nie wiadomo oczywiście jak wygląda sprawa z aktualizacjami, ostatnio mogliście przeczytać, że im nowsza wersja systemu Android, tym mniej ma udziałów – mówiąc najprościej – niewielu użytkowników z nich korzysta. Ten niekorzystny trend utrzymuje się już od jakiegoś czasu, głównie za sprawą braku wsparcia producentów i aktualizacji. Czy się to zmieni, to się okaże.