Intel Coffee Lake U: wstępne informacje

Do internetu wyciekła potencjalna specyfikacja nadchodzących, nisko-napięciowych jednostek Intela z serii "Coffee Lake" – Core i5 i Core i7. Po raz pierwszy amerykański producent zdecydował się na umieszczenie większej ilości rdzeni (w przypadku Core i5), podwojona została także liczba wątków. TDP nowych jednostek to zaledwie 15 W, co jest wynikiem nieprzeciętnym.

Jak możecie zobaczyć w poniższej tabeli, taktowania bazowe procesorów są dosyć niskie, jednak przy połączeniu z trybem Turbo, który znacznie zwiększa częstotliwość pracy, sprawia iż jednostki zapewne będą bardzo wydajne, przy niskim poborze energii i ilości wydzielanego ciepła.

Niestety, póki co nie znamy taktowania w trybie Turbo najmocniejszego Core i7-8650U, ale patrząc na nieco słabszy Core i7-8550U, którego tryb Turbo przyspiesza do 4,0 GHz, możemy mieć pewność iż pracować będzie przy taktowaniu przekraczającym 4 GHz. Całkiem nieźle, jak na mobilne jednostki, prawda?

W sieci znaleźć można również informacje na temat cen procesorów. Wycenione zostały odpowiednio na 279 dolarów (Core i5) i 409 dolarów (Core i7). Musimy jednak pamiętać, że dotyczą one producentów OEM, ale daje to przy okazji nadzieję, iż ceny za notebooki z tymi procesorami nie będą zaporowe.