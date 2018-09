Pierwsze testy Core i7-9700K

Na hiszpańskim portalu technologicznym El Chapuzas Informático zamieszczono testy nadchodzącego procesora Core i7-9700K. Grafika z programu CPU-Z dodatkowo podsyła nam kilka ciekawych informacji na temat tej jednostki. Wyprodukowany w 14-nanometrowej litografii CPU posiada osiem rdzeni i osiem wątków z funkcją HyperThreadingu, taktowanie wynosi 3,6 GHz, a w trybie turbo wzrasta do 4,6 GHz. Posiada także 12 MB pamięci L3, 16 linii PCI-e, wbudowany układ graficzny UHD 630, natomiast współczynnik wydzielanego ciepła to 95 W.

Testy wykazują jasno, że w kwocie ok. 350-400 dolarów, Core i7-9700K będzie najodpowiedniejszym wyborem. Prawie we wszystkich „konkurencjach” przebija Ryzen 7 2700X – obrazki do wglądu. Jak informuje portal, do przeprowadzenia testów wykorzystano platformę opartą na high-endowej płycie głównej z chipsetem Z390, pamięciami RAM G.Skill TridentZ 3600 MHz i karcie graficznej MSI GTX 1070 Gaming Z.

Co ciekawe, Core i7-9700K pomimo posiadania dwóch rdzeni więcej, nie jest dużo szybszy od swojego poprzednika Core i7-8700K. Jak twierdzi źródło, ma to związek z okrojonym działaniem wspomnianego już Hyper Threadingu. Intel w ten sposób chce, aby Core i7-9700K nie zbliżał się wydajnościowo zbyt blisko do flagowego modelu, Core i7-9900K.