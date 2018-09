Cztery nowe procesory od AMD

AMD dziś zapowiedziało kolejne procesory z serii Ryzen, tym razem, nowe modele cechować się będą przede wszystkim niskim poborem energii i niskim współczynnikiem TDP. Do oferty trafią jednostki ośmio-, sześcio- oraz cztero-rdzeniowe – odpowiednio – Ryzen 7 2700E, Ryzen 5 2600E, Ryzen 5 2500X oraz Ryzen 3 2300X. Nowości mają uzupełnić segment energooszczędnych i low-endowych procesorów, gdzie od pewnego czasu, przynajmniej w wykonaniu AMD, nic się nie działo.

W poprzedniej generacji, niższe modele wykonane były z takiego samego rdzenia, producent stosował jedynie technikę wyłączania rdzeni. W przypadku Ryzena 5 2500X i Ryzena 3 2300X, procesor „Pinnacle Ridge” fizycznie posiada cztery rdzenie, przez co zmniejszyła się także ilość pamięci podręcznej trzeciego poziomu do 8 MB (z 16 MB). Ryzen 5 2500X taktowany jest na 3,50 GHz w trybie bazowym i 4.00 GHz w trybie turbo. Ryzen 3 2300X z kolei pracuje z częstotliwością 3,60 GHz i 4.00 GHz w turbo. Obydwie konstrukcje wydzielają taką samą ilość ciepła, tj. 65 W.

Producent wdroży także wspomniane modele o oznaczeniu „E” -„energy-efficient”. Ryzen 5 2600E oferuje sześć rdzeni, dwanaście wątków i 16 MB pamięci L3. Częstotliwość bazowa tego CPU to 3,10 GHz, w trybie turbo przyspiesza do 4,00 GHz. Nieco mocniejszy Ryzen 7 2700E wyposażony został w osiem rdzeni i szesnaście wątków, taktowanie bazowe w tym przypadku jest nieco niższe i wynosi 2,80 GHz, natomiast w turbo pracuje z taką samą częstotliwością, jak poprzednik. TDP tych jednostek to zaledwie 45 W.

Niestety nie mamy póki co informacji na temat dostępności ani cen.