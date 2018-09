Huawei oszukuje w 3DMarku?

UL Benchmarks, a więc portal skupiający szereg narzędzi i sporą bazę danych wydajności układów obliczeniowych, wyrzucił ze swojego zbioru informacje na temat szybkości niektórych urządzeń Huawei. Wśród zbanowanych modeli znajdziemy m.in. P20 Pro, Nova oraz Honor Play. Powodem tak radykalnego kroku jest śledztwo przeprowadzone przez administratorów portalu, które wykryło że chiński producent zawyżał wyniki poprzez mocne podkręcenie procesora, co przełożyło się na wyższe zużycie energii, większą ilość wydzielanego ciepła, ale przede wszystkim – na lepsze rezultaty, przez co urządzenia Huawei w testach wypadały świetnie.

Cały mechanizm oszustwa jest bardzo prosty. Okazuje się, że producent zintegrował w systemie specjalny algorytm potrafiący wykryć, jaki program testuje jego wydajność. Jeśli był to np. 3DMark, wtedy zegary procesora automatycznie wzrastały. W ramach śledztwa, przetestowano wydajność w nieco zmodyfikowanej wersji 3DMarka – usunięto wszystkie informacje o nazwie aplikacji itd., tak aby Huawei nie był w stanie rozpoznać, jaki program go testuje. Wyników można było się spodziewać – zegary procesora w żaden sposób nie przerosły domyślnych wartości i były o ok. 35% niższe niż w oryginalnym 3DMarku.

Chiński producent odpowiedział już na te zarzuty, stwierdzając iż już niedługo wdroży nowy tryb wydajności, który pozwoli na ustawienie wyższego taktowania SoC dla wszystkich aplikacji.

Wyniki punktowe wybranych modeli. Public app = 3DMark "oficjalny", private app = 3DMark z ukrytymi informacjami na temat np. nazwy. Dziwne, prawda?