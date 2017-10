Philips 328P8AU oraz 328P6VU - nowe monitory

Firma Philips wprowadzi na rynek dwa nowe modele monitorów 328P8AU oraz 328P6VU, które będą przeznaczone dla profesjonalistów. Pierwszy z nich oferuje przekątną 31,5 cala i ekran klasy IPS-ADS o rozdzielczości 2560 x 1400 pikseli. Poza tym w jego specyfikacji znajdziemy jasność na poziomie 400 cd/m2 i 98% pokrycie palety barw.



Wersja 328P6VU należy do innego segmentu i posiada matrycę IPS-AAS o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, jasność 600 cd/m2, opcję lokalnego przyciemniania dla zapewnienia lepszej czerni i kontrastu. Model ten zapewnia 95% pokrycie palety barw NTSC. Oba monitory mają po jednym wejściu obrazu DisplayPort, HDMI i D-Sub, a także port USB typu C. Ten ostatni można wykorzystać jako wejście obrazu albo połączenie z komputerem dla umieszczonych na obudowie portów USB 3.0 i RJ-45.



Sprzedaż wersji 328P8AU rozpocznie się w przyszłym miesiącu, a cena tego urządzenia nie jest jeszcze znana. Wersja 328P8AU powinna kosztować od 529 do 549 euro.