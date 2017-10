Zotac Magnus EK i ER - nowe mini komputery

Firma Zotac pokazała dwa nowe miniPC z serii Magnus EK i ER. Urządzenia tego wyposażone są w procesory AMD Ryzen oraz Intel Core, a dodatkowo posiadają kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1060 i GTX 1070.



Na pokładzie Magnusa ER znajdziemy procesor AMD Ryzen 5 1400, a w modelu Magnus EK układ Core i5-7300HQ. W obu seriach mamy konfiguracje z kartą graficzną GeForce GTX 1060 (3 GB) i GTX 1070 (8 GB). Obudowy tych urządzeń mają wymiary 203 x 128 x 225 mm. Zotac podaje, że w środku znajdziemy dwa sloty SO-DIMM na pamięć RAM DDR4-2400 o pojemności do 32 GB, do tego kontroler sieci bezprzewodowych, Bluetooth 4.2, dwa gigabitowe kontrolery Ethernet, kontroler HD Audio 5.1, dwa porty USB 3.1 (10 Gb/s, typu A i C), cztery porty USB 3.0, slot M.2 (PCI Express 3.0 x4), zatokę na 2,5-calowy dysk SSD, trzy wyjścia obrazu DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 oraz Dual-Link DVI-D.



Wszystkie konfiguracje nowych miniPC od Zotaca są VR Ready, a także będą sprzedawane w zestawach z HTC Vive. Warto podkreślić, że trafią one na rynek jako barebone, więc pamięć RAM i dysk trzeba będzie kupić osobno.