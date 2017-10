Firma MSI wprowadziła do swojej oferty nowy model karty graficznej o nazwie GeForce GTX 1050 Ti 4G OCV1. Sprzęt ten jest przeznaczony dla osób, które szukają taniej konstrukcji o małych gabarytach. Laminat karty ma szerokość 177 mm.



MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OCV1 posiada procesor grafiki Nvidia GP107-400, wyposażony w 768 rdzeni CUDA, 48 jednostek teksturujących, 32 jednostki ROP oraz 128-bitowy kontroler pamięci RAM typu GDDR5. GPU taktowane jest z częstotliwością 1341 MHz, która z GPU Boost wzrasta do 1455 MHz. Na laminacie mamy także pamięć VRAM o pojemności 4 GB i zegarze efektywnym 7008 MHz. Całkowite wymiary urządzenia to 177 x 116 x 36 mm. Za chłodzenie odpowiada dwuslotowy system z aluminiowym radiatorem i jednym wentylatorem 90 mm. Na śledziu umieszczono trzy wyjścia obrazu: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 oraz Dual-Link DVI-D.



W sklepach mamy także model 4G OC, który różni się tylko nieznacznie rozmiarami.