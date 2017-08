PCI-Express 4.0 jeszcze w tym roku

PCI-SIG, a więc organizacja odpowiedzialna za przygotowywanie standardów PCI-Express już od jakiegoś czasu nie prezentowała niczego nowego. Znany nam doskonale PCI-E 3.0 jest już od siedmiu lat i podczas gdy karty graficzne co generacja zwiększają swoją wydajność, to jednak są w pewnym stopniu hamowane przez złącze. Oczywiście PCI-Express to nie tylko procesory graficzne – bardzo popularne są również nośniki SSD, gdzie również istotna jest wydajność samego slotu, by osiągnąć jak najwyższe osiągi.

Według najnowszych zapowiedzi, PCI-Express 4.0 pojawi się już pod koniec tego roku. Zmiany jakie nastąpią względem PCI-E Gen 3, to przede wszystkim zwiększenie częstotliwości do 16 GHz i podwojenie przepustowości z 32 do 64 GB/s. Informacje odnośnie nowej wersji standardu podobno już dotarły do producentów, którzy w możliwie najszybszym terminie zaimplementują PCI-E 4.0 w swoich płytach głównych.

Co ciekawe, PCI-SIG po wydaniu PCI-Express 4.0 wcale nie ma zamiaru zniknąć na kolejne siedem lat. Już w 2019 roku pojawić ma się PCI-E 5.0, który także podwoi przepustowość (z 64 na 128 GB/s) i częstotliwość pracy do 32 GHz. Z pewnością rozwój standardu przyczyni się do ogólnego "ruszenia" w sektorze kart graficznych - już same cyferki w tabelach robią wrażenie. ;-)