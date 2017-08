be quiet! z nowymi zasilaczami SFX L Power

be quiet! już niedługo poszerzy swoją szeroką gamę zasilaczy o model SFX L Power 500 lub 600 W. Urządzenie cechuje się przede wszystkim mniejszymi wymiarami do komputerów typu SSF (small-form-factor). Poza tym, wysoka sprawność energetyczna potwierdzona została certyfikatem 80 Plus Gold (92%), co w połączeniu z autorsko zaprojektowanym układem LLC + SR + DC/DC zapewnia bezproblemową i bezpieczną pracę jednostki.

Standardowe zasilacze do komputerów SFF z racji, że są mniejsze, mają wbudowane także mniejsze wentylatory – co przekłada się na zwiększony hałas. Tu, producent „zainstalował” 120-milimetrowy wentylator, zatem na zbyt duże natężenie niechcianych dźwięków i zbyt wysoką temperaturę nie będziemy narzekać. Wraz z zasilaczem producent „dorzuca” adapter, który pozwala na zamontowanie urządzenia w większych obudowach.

Funkcja pełnej modularności, z płaskimi kablami, zdecydowanie ułatwiają aranżację wnętrza obudowy – w mini ITX liczy się przecież każdy centymetr… ;-). Nie zapomniano także o czterech wtyczkach PCI-E do konfiguracji multi-GPU, a także o szeregu zabezpieczeń: OCP, OVP, UVP, OPP, OTP oraz SCP.

Za model 500 Wattowy przyjdzie nam zapłacić 109 euro, natomiast za mocniejszy odpowiednik, tj. 600 W – 129 euro.