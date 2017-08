Thermalright True Spirit 120 Direct - nowe chłodzenie CPU

Thermalright, znany producent głównie chłodzenia procesorów, wprowadził nowy model ów chłodzenia, o oznaczeniu True Spirit 120 Direct. Wykonane zostało, jak doskonale widać, w formacie typu wieża, choć same wymiary są raczej kompaktowe – to nawet lepiej, bo bez problemu zmieści się w niezbyt głębokich obudowach. Składa się z sporej wielkości, aluminiowego radiatora, z którego ciepło obierane są przez niklowane rurki cieplne o średnicy 6 mm. Mają bezpośredni styk z „czapką” procesora, takie rozwiązania znane są z wielu konkurencyjnych, mid-endowych modeli.

Za wydmuchiwanie gorącego powietrza odpowiada tu 120-milimetrowy wentylator, który generuje jego przepływ na poziomie od 36,2 do 78.5 m³/h. Łopatki obracają się z prędkością od 600 do 1300 RPM, natomiast maksymalne natężenie hałasu to 25,4 dBa(minimalne 16 dB).

Cooler jest w stanie odprowadzić maksymalnie 160 W ciepła, zatem pasuje do sporej części procesorów. Producent dorzuca zestawy montażowe do podstawek AM4, AM3(+), FM2(+), LGA2066 (ale tylko do modeli max 140 W TDP), LGA2011(v3) i LGA115x.

Produkt już powinien być dostępny w sklepach, wyjściowa cena to niecałe 34 euro.