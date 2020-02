Obraz w jakości 4K na odległość 30 metrów? Z kablami HDMI Delock to możliwe

Tam, gdzie dystans pomiędzy odbiornikiem a źródłem sygnału przekracza dziesięć metrów, a jakość obrazu i brak opóźnień są kluczowe, tradycyjne przewody przestają wystarczać. Wówczas rozwiązaniem mogą okazać się nowe kable HDMI firmy Delock.

Czym kable niemieckiego producenta wyróżniają się na tle konkurencji? Otóż Delock do transmisji sygnału cyfrowego użył włókien światłowodowych. Dzięki temu te aktywne kable optyczne HDMI pozwalają na przesyłanie obrazu w jakości 4K60 na odległość do 30 metrów. Są one również zauważalnie cieńsze i bardziej elastyczne, mając niewiele ponad pięć milimetrów średnicy.



Dodatkowym atutem przewodów HDMI Delock jest możliwość demontażu pełnowymiarowych wtyczek HDMI. Dzięki temu otwór przepustowy może być mniejszy, co ułatwia rozprowadzanie łącza w trudno dostępnych miejscach. Aktywne kable optyczne HDMI Delock są dostępne w wariantach o długościach 10 m (85880), 15 m (85881), 20 m (85882), 25 m (85883) i 30 m (85884). Wspierają one technologię HDR, HDCP 1.4 i 2.2, obsługują przesyłanie obrazu i dźwięku oraz są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne.

Nowe kable HDMI Delock trafią do sprzedaży w bieżącym kwartale. Ich ceny będą się zaczynać od ok. 700 zł.

Dane techniczne:

• model: 85880, 85881, 85882, 85883, 85884

• złącza: 1 x micro-HDMI/HDMI - 1 x micro-HDMI/HDMI

• wspierane standardy: HDR, HDCP 1.4 i HDCP 2.2

• maks. rozdzielczość: 3840 x 2160 px @ 60 Hz

• transmisja sygnału audio i wideo

• transfer danych z prędkością do 18 Gbps

• długość przewodu:

o 85880 - 10 metrów

o 85881 - 15 metrów

o 85882 - 20 metrów

o 85883 - 25 metrów

o 85884 - 30 metrów

Zawartość opakowania

• aktywny kabel optyczny HDMI

• 2 przejściówki micro-HDMI -> HDMI

• śrubokręt