OnePlus ogłasza 3-letnią współpracę z International Photography Awards

Globalna firma technologiczna OnePlus ogłosiła trzyletnie partnerstwoz International Photography Awards (IPA), globalną platformą, która celebruje osiągnięcia w dziedzinie fotografii, aby zachęcić fotografów z całego świata do odkrywaniai udostępniania swoich dzieł. W ramach nawiązanej współpracy, seria OnePlus 9 zostanie uznana za „oficjalny smartfon IPA 2021” i będzie sponsorem corocznego konkursu fotograficznego IPA. Współpraca na celu zbadanie nieskończonych możliwości fotografii mobilnej, jednocześnie uhonorowując osiągnięcia profesjonalnych mistrzów fotografii i amatorów na całym świecie. Stając się „oficjalnym smartfonem IPA”, OnePlus demonstruje swoje zaangażowanie w branżę fotograficzną, stale poszerzając granice technologii mobilnej. Firmie OnePlus zależy, aby użytkownicy mogli odkrywać nowe możliwości w uchwyceniu ich twórczej wizji. OnePlus będzie sponsorem głównej nagrody dla profesjonalistów – IPA „Fotografa Roku” oraz nagrody dla amatorów „Odkrycie Roku”, które wynoszą odpowiednio 10 000 USD i 5000 USD.

Pete Lau, założyciel i dyrektor generalny OnePlus, powiedział: „OnePlus jest oddany zapewnieniu użytkownikom jak najlepszych doświadczeń mobilnych, a dziś przenosimy tę wizję na nowy etap, współpracując z wybitną platformą fotograficzną IPA. To zaszczyt być częścią tego prestiżowego wydarzenia. Z niecierpliwością czekamy na bliską współpracę z IPA i zaproszenie użytkownikówdo poznania nowych sposobów uchwycenia otaczającego świata za pomocą fotografii mobilnej”. Hossein Farmani, założyciel IPA i Farmani Group, skomentował: „Konkurs The International Photography Awards poświęcił się odkrywaniu i promowaniu doskonałości w fotografii i z przyjemnością ogłaszamy nasze partnerstwo z OnePlus, firmą, która nieprzerwanie przesuwa granice w zakresie postępu technologicznego. Z radością witamy OnePlus 9, jako oficjalny smartfon IPA. Cieszymy się ze współpracy, która na pewno sprawi, że fotografia mobilna stanie się bardziej dostępna, dla większej liczby użytkowników.” W połączeniu z zaangażowaniem w poprawianie jakości mobilnej fotografii, OnePlus zrobił ostatnio duży krok naprzód dzięki swojej najnowszej flagowej linii smartfonów, serii OnePlus 9. Wprowadzona na rynek w marcu linia smartfonów premium obejmuje system kamer na niezrównanym poziomie, opracowany wspólnie z legendarnym producentem profesjonalnych aparatów Hasselblad, którego aparaty uchwyciły niektóre z najbardziej kultowych momentów w historii ludzkości, takie jak pierwsze kroki człowieka na Księżycu. Nowe kamery we flagowcu – Hasselblad Camera dla smartfonów – wprowadza wiele przełomów w fotografii mobilenj, koncentrując się na nowym standardzie firmy w zakresie wydajności kolorów – naturalnej kalibracji kolorów z Hasselblad – i najwyższej jakości sprzęcie poprawiającym jakość obrazu. Seria OnePlus 9 oferuje również potężną wydajność dzięki najnowszej platformie mobilnej Qualcomm® Snapdragon™ 888, doskonałemu wyświetlaczowi Fluid Display 2.0 z oceną DisplayMate A+ oraz przełomowemu w branży rozwiązaniu do szybkiego ładowania – Warp Charge 65T.