realme GT: polska premiera nowego flagowca już 15 czerwca

Pierwszy z dwóch zaplanowanych na ten rok flagowych smartfonów realme zadebiutuje w Polsce już 15 czerwca. O godzinie 14:00 odbędzie się wydarzenie online, podczas którego poznamy polskie ceny oraz szczegóły nt. dostępności realme GT;

Smartfon wyposażony jest w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 888, szybką pamięć UFS 3.1 oraz ekran sAMOLED 6,4” z odświeżaniem 120 Hz. Na tle konkurencyjnych modeli z górnej półki będzie wyróżniał się bardzo korzystnym stosunkiem ceny do wydajności;

Podczas premiery modelu GT zaprezentowana zostanie również nowa strategia marki realme dla rynku urządzeń AIoT.

Flagowiec realme w Polsce

realme GT to napędzany procesorem Qualcomm Snapdragon 888 flagowy model marki na rok 2021, który swoją wydajnością oraz dizajnem nawiązuje do esencji pojazdów sportowych spod znaku Grand Touring (GT). Stąd charakterystyczny czarno-żółty wariant kolorystyczny smartfonu. Podobnie jak auta GT, nowy smartfon realme wyróżnia się ponadprzeciętnymi osiągami i agresywnym wzornictwem. Topowy procesor ze stajni koncernu Qualcomm wspierany jest tu przez ultraszybką pamięć UFS 3.1 oraz ekran sAMOLED 6,4” z odświeżaniem 120 Hz. Użytkownicy mogą liczyć również na ekspresowe ładowanie w standardzie SuperDart Charge 65 W, dzięki któremu do uzupełnienia energii w baterii o pojemności 4500 mAh wystarczy zaledwie 35 minut. Zestaw kluczowych podzespołów uzupełnia potrójny aparat 64 MP wykorzystujący sensor Sony IMX 682. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką realme UI 2.0. realme GT, zgodnie z filozofią marki, będzie dostępny w Polsce w bardzo konkurencyjnych wobec innych flagowców cenach. Zostaną ona ujawnione 15 czerwca.

realme TechLife

Premierze nowego flagowca towarzyszyć będzie prezentacja nowej strategii realme dla rynku urządzeń AIoT w ramach inicjatywy realme TechLife. Strategię oraz związany z nią plan produktowy ogłoszą m.in.: Sky Li, CEO realme oraz Madhav Sheth, Wiceprezes oraz Dyrektor Generalny realme na Europę oraz Indie. Można się spodziewać, że podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną nowe akcesoria oraz produkty smart home od realme. Sercem inicjatywy realme TechLife będzie jednolity ekosystem AIoT oraz dążenie marki do poprawy jakości życia konsumentów – szczególnie osób młodych, mających duże oczekiwania wobec świata nowych technologii.