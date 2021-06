8 najlepszych technologii, które ułatwiają nam życie

Niesamowite postępy w świecie technologii niewątpliwie uczyniły nasze życie wygodniejszym i przyjemniejszym. Łatwo o tym zapomnieć, bo szybko przyzwyczailiśmy się do nowego komfortu, jaki oferuje XXI wiek. A przecież, gdy dobrze się zastanowić, to jeszcze kilka lat temu nie mógłbyś grać w darmowe gry hazardowe na swoim smartfonie w VulkanBet kasyno, ani płacić za zakupy kartą kredytową. Poniżej wymieniamy 8 przełomowych technologii, którym zawdzięczasz swoje dzisiejsze wygody.

W jaki sposób technologia zmienia nasze życie?

Z biegiem czasu technologia przeszła przez początkową fazę ewolucji i dziś jest czymś bez czego trudno jest żyć. Przez ten termin rozumieć można zarówno konkretne metody przygotowania i realizacji procesu wytworzenia jakiegoś produktu, jak i sam proces technologiczny.

Nawet jeśli nie potrafisz wymienić z głowy nazw konkretnych technologii, to ich wytwory znacząco zmieniły styl życia całej globalnej ludzkości. Z pewnością musiałeś zauważyć, że najnowsze innowacje technologiczne przyniosły niespotykany komfort nie tylko naszemu standardowi życia, ale i wpłynęły na sposób wykonywania rutynowych zadań domowych i biznesowych. Większość z nas szybko pojęła, że technologiczne gadżety oszczędzają nasz czas i dają możliwości, jakich nie mieli nasi dziadkowie. Po co pytać o drogę przechodniów czy rodziny, jeśli możesz sprawdzić lokalizację danego miejsca w swoim telefonie? Po co nosić przy sobie banknoty skoro nie musisz? Czy wiesz, ile zawdzięczasz synchronizacji w chmurze? Czytaj dalej, a zaraz się dowiesz!

Oczywiście, gdyby ktoś nas zapytał o przełomową technologię ostatniego stulecia, to z pewnością powiedzielibyśmy, że to Internet. To rozbudowa Sieci sprawiła, że nie musisz już trzymać 10 tomów encyklopedii u siebie w domu, tylko otwierasz komputer i jesteś w stanie znaleźć odpowiedź na praktycznie każde pytanie, jakie przyjdzie Ci do głowy. To jednak byłoby zbyt proste, dlatego na naszej liście skupiliśmy na mniej oczywistych wytworach inteligencji i przemyślności człowieka.

Wśród najlepszych technologii, jakie dziś ułatwiają nam życie wymienić trzeba następujące:

Wi-Fi Płatności zbliżeniowe HDMI CEC Telefony komórkowe Aplikacje mobilne Synchronizacja w chmurze Mapy Google Bezgłośność komputerów

Poniżej opisujemy krótko każdą z nich tak, żebyś doskonale zrozumiał jej rolę.

Wi-Fi

Wi-Fi, czyli technologia bezprzewodowych sieci komputerowych pozwoliła nam pozbyć się kabli i zyskać swobodę przemieszczania się z różnorakimi sprzętami, które nadal korzystają z Internetu. To dzięki niej, możesz zrobić ze swojego telefonu hotspot albo korzystać z głośników bezprzewodowych, gdy jedziesz na działkę rozpalić grilla. Możesz też podróżować autem i nadal słuchać ulubionych utworów albo korzystać z przeglądarki internetowej.

Płatności zbliżeniowe

Zajrzyj do swojego portfela i powiedz, ile tam masz gotówki. Większość z nas nosi przy sobie już tylko kilka symbolicznych banknotów i monet. Kiedy karty kredytowe VISA i MasterCard ujrzały światło dzienne i mogliśmy zacząć płacić za nasze zakupy dzięki funkcji PIN, to już był milowy krok w sposobie funkcjonowania. Przełomem okazała się być jednak wygoda korzystania z płatności zbliżeniowych: szybkiego przyłożenia karty do terminala. Dzięki temu płatność może zająć sekundę. Ogromnie oszczędza to nasz czas plus bardzo przydaje się za granicą, gdy musimy płacić w obcej walucie.

Technologia HDMI CEC

Technologia HDMI Consumer Electronic Control, zwana w skrócie HDMI CEC, niezwykle udogodniła życie wszystkim, którzy posiadają w domu telewizor, kino, głośniki i inne inteligentne sprzęty. Za jej sprawą każdy pilot od telewizora potrafi obsługiwać rozmaite urządzenia. Jeden pilot zamiast trzech czy czterech? Korzyści są oczywiste. Ta technologia musiała zatem znaleźć się na naszej liście.

Telefony komórkowe

Jeśli nie pamiętasz, jak to było nie posiadać telefonu komórkowego i musieć umawiać się ze znajomymi w szkole czy na ulicy, to możesz nie zrozumieć mocy tego udogodnienia. Współczesne smartfony nie tylko pozwalają nam dzwonić do siebie nawzajem, ale dają też fantastyczną możliwość korzystania non stop z Internetu. Dla przykładu, jeśli chcesz zrobić sobie przerwę i zagrać w gry hazardowe online za darmo w kasynie, to nie potrzebujesz do tego komputera. Siadasz sobie w parku koło swojej pracy, wyciągasz telefon, logujesz się na stronie kasyna i zaczynasz kręcić automatem. Dzięki telefonom komórkowym, nuda nie grozi już żadnemu z nas.

Aplikacje mobilne

Jako, że smartfony mamy już za sobą, to warto wspomnieć o aplikacjach mobilnych, które również niebywale ułatwiają nam życie. Odkąd w 2008 roku pierwsze z nich pojawiły się na rynku, dzisiaj każdy dobrze wie, czym jest App Store czy Google Store. Włącz swój smartfon i powiedz, że nie masz tam zainstalowanego Messengera, Signala, WhatsApp, Linkedina, jakieś aplikacji mobilnej ukochanego sklepu, samouczka do nauki języka obcego albo kalendarza spotkań.

Synchronizacja w chmurze

Technologia, która pozwoliła na synchronizację w chmurze to przeogromne ułatwienie życia. To właśnie ona sprawia, że możesz słuchać muzyki na wielu różnych urządzeniach z jednego konta, Twoje wiadomości email błyskawicznie się zapisują, podobnie jak wersje robocze dokumentów czy automatycznie nie tracisz żadnych zdjęć. Jest to swoisty backup wszystkiego co robisz w Internecie.

Technologia stojąca za Mapami Google

To może się wydawać mało oczywiste, ale przed Mapami Google, które w każdej chwili podpowiadają Ci, gdzie znajduje się dana restauracja czy jaką trasą dojechać do znajomego, życie, szczególnie w dużych miastach, wyglądało znacznie inaczej. Teraz nie ma znaczenia, czy wiesz, gdzie w Twoim mieście leży ulica Szyperska - w sekundę możesz to sprawdzić.

Bezgłośność komputerów

O tym mogłeś zapomnieć, bo ciszy się nie zauważa, ale jeszcze kilkanaście lat temu bezgłośne komputery były prawdziwą rzadkością. Większość z nich buczała od razu po włączeniu, a dźwięk ten bardzo irytował. Dzisiaj tylko nieliczne, wielkie PC jeszcze można usłyszeć. Pozostałe komputery, a szczególnie laptopy, działają tak cicho, że ludzkie ucho nie wychwyci dźwięków pracy procesorów i systemu chłodzącego. Rozwój technologii związanej z produkcją komputerów niebywale zmienił nasz komfort korzystania z nich.

Podsumowanie

Nowe, inteligentne urządzenia od lekkich laptopów po drukarki 3d, niesamowite technologie i małe udogodnienia, których czasem nie zauważamy - to wszystko nadal się rozwija. Najwięksi giganci rozmaitych branż nieustannie pracują nad tym, żeby tworzyć lepsze, szybsze, tańsze i bardziej funkcjonalne produkty. Bez wyrzutów sumienia korzystaj z tych wszystkich wynalazków i nie oglądaj się wstecz.