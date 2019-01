Olympus Perspective Playground we Wrocławiu

Mieszkańcy Wrocławia i miłośnicy sztuki z całej Polski będą mogli uczestniczyć w festiwalu kreatywnej fotografii, który odbywa się od 15 lutego do 10 marca 2019 roku, w starej zajezdni tramwajowej „Dąbie”, przy ulicy Tramwajowej. Na ponad 2000 metrów kwadratowych entuzjaści i zawodowi fotografowie będą mieli szansę wejść w świat wyjątkowej optyki i sztuki audiowizualnej. Odwiedzający przetestują kompaktowe i lekkie bezlusterkowce Olympus OM-D oraz PEN, a każdy uczestnik wystawy otrzyma w prezencie kartę SD ze zdjęciami, które sam wykonał na miejscu.

Wystawę można oglądać przez cały tydzień, od niedzieli do środy w godzinach 11 – 21, a od czwartku do niedzieli od 11 do 23. Wydarzenie jest bezpłatne, jednak wymagana jest rejestracja na stronie organizatora: https://my.olympus-consumer.com/perspective-playground

Perspective Playground, w zabawny i artystyczny zarazem sposób pokazuje, jak duże znaczenie mają obiektywy i technologie optyczne, wykorzystywane w aparatach fotograficznych, naukach przyrodniczych i w medycynie. Inspirująca wystawa sztuki staje się fotograficznym placem zabaw i dostarcza niezapomnianych wrażeń. Zwiedzający wystawę nie tylko przetestują aparaty OM-D oraz PEN, lecz także dowiedzą się więcej o marce i firmie Olympus, wydrukują swoje ulubione zdjęcia, doświadczą malowania światłem oraz wezmą udział wielu warsztatach i wydarzeniach, organizowanych także wieczorami.

Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych i uznanych fotografów, współpracujących z marką od lat. Udział w nich jest bezpłatny, jednak ze względu na charakter edukacyjny, konieczna jest rejestracja na poszczególne formuły tych spotkań.

Sztuka, fotografia, nauka

Artyści Morag Myerscough i Luke Morgan znani są na całym świecie dzięki swoim wyjątkowym, dużym konstrukcjom, które ozdabiają neonowymi, geometrycznymi wzorami oraz kształtami. Do każdej z nich dodają również napisy zawierające pozytywnie brzmiące wiadomości. Specjalnie z myślą o Olympus Perspective Playground stworzyli pełną intensywnych kolorów, nieustannie zmieniającą się, interaktywną instalację „Super Labyrinth”.

Instalacja „EyeCatcher” przygotowana przez Humatic pokazuje piękno i osobliwość ludzkiej tęczówki oraz rosnące znaczenie systemów, które autonomicznie przetwarzają dane biometryczne.

Artyści Marcus Doering i Ben Lauber wzięli już udział w kilku poprzednich wystawach Perspective Playground. Ich rzeźba „Resonant Space” zachęca zwiedzających do ciągłej zmiany projektu eksponatu, wykorzystując ruch ciała uczestnika wystawy.

Zabawa kalejdoskopem opiera się na tworzeniu symetrycznych wzorów, z wykorzystaniem lustra. Dwaj hiszpańscy architekci, Juan Manzanares Suárez oraz Cristian Santandreu Utermark ze studia A2arquitectos, opracowali kalejdoskop na dużą skalę – tu wzory powstają także z udziałem ludzi, którzy wchodzą w interakcję z tą wyjątkową instalacją.

Interaktywne instalacje, stworzone przez światowej klasy artystów, przyciągnęły w ubiegłym roku ponad 400 000 odwiedzających, którzy uczestniczyli w wydarzeniu w szesnastu europejskich miastach.

Olympus Perspective Playground

Firma Olympus, nieustannie tworząc innowacyjne produkty, takie jak endoskopy (pomagające ratować życie), aparaty fotograficzne (pozwalające zachować niepowtarzalne momenty) i urządzenia life science (zapewniające nam bezpieczeństwo i pomagające pogłębiać wiedzę), stała się liderem na wielu rynkach.

Perspektywiczne myślenie wymaga platform, które łączą różne dyscypliny i pozwalają na wymianę wiedzy, a także prowadzenie twórczych eksperymentów. Olympus Perspective Playground jest właśnie jedną z takich platform. To wydarzenie, na którym nie może zabraknąć osób szukających spektakularnych wizualnych i praktycznych wrażeń na najwyższym poziomie. Interaktywną instalację najlepiej uwiecznić wiodącymi na świecie obiektywami, z których Olympus jest dumny.