Wydajna Yoga A940 do kreatywnej pracy

Podczas targów CES 2019 w Las Vegas Lenovo zaprezentowało wyjątkowy komputer do kreatywnej pracy. Yoga A940 to urządzenie All-In-One, które łączy w sobie mocne podzespoły z funkcjonalnością, która przejawia się w niespotykanych dotąd rozwiązaniach.



Artyści i projektanci uwielbiają szkicować ołówkiem na papierze. Nowy komputer stacjonarny Yoga A940 pomoże im zmienić przyzwyczajenia. Opracowana z myślą o twórcach materiałów cyfrowych Yoga A940 z Windows 10 to wszechstronna kanwa do kreatywnej pracy z 27-calowym, opcjonalnie dotykowym ekranem 4K IPS (dostępny jest również wariant QHD) i technologią Dolby Vision, które oferują niezwykle realistyczną rozrywkę. Obracany zawias umożliwia stabilne ustawienie ekranu pod kątem 25° — w trybie szkicowania można wtedy wygodnie rysować, kreślić i dodawać adnotacje piórem cyfrowym.

Sercem komputera jest procesor Intel Core i7 8. generacji, wspierany przez pamięć RAM DDR4 do 32 GB oraz do 512 GB przestrzeni dyskowej PCIe SSD oraz do 2TB SATA. Yoga A940 wyposażona została w kartę graficzną AMD Radeon RX 560. Obróbka zdjęć, multimedialna rozrywka czy tworzenie kreatywnych prezentacji jest jeszcze bardziej komfortowe. Szybko, płynnie i na dużym ekranie.

Komputer wyposażono w niezbędne złącza. Są to cztery porty USB 3.0, dwa porty USB 2.0 oraz pojedynczy USB 3.1 i Thunderbolt. Nie mogło zabraknąć czytnika kart pamięci oraz gniazd LAN i audio jack. Takie wyposażenie zapewnia pełnię możliwości podłączenia akcesoriów i dodatkowych urządzeń do komputera.

Pióro cyfrowe i mysz to wygodne sposoby wprowadzania informacji na komputerze jedną ręką, ale szybciej i sprawniej byłoby pracować w trybie wielozadaniowym, używając obu rąk. Umożliwia to pokrętło Lenovo Precision Dial — kontroler przeznaczony specjalnie dla projektantów, fotografów i montażystów wideo, który umożliwia precyzyjne zaznaczanie i korygowanie zawartości ekranu. Pokrętło można umieścić w zależności od osobistych preferencji po lewej lub prawej stronie komputera Yoga A940.

Wystarczy pokręcić kontrolerem Lenovo Precision Dial, aby płynnie zaznaczyć fragment lub dostosować takie funkcje, jak grubość pędzla czy końcówki pióra, przezroczystość albo przepływ, bez odkładania pióra cyfrowego. Pokrętło jest obecnie zoptymalizowane pod kątem programów Adobe Illustrator, Photoshop i Lightroom oraz Microsoft Word, Excel i PowerPoint.

Lenovo Yoga A940 dostępny w sprzedaży będzie w marcu. Urządzenie wyceniono na 2350 dolarów w podstawowej konfiguracji, na którą składa się 8GB RAM, 128GB SSD oraz 1TB SATA.