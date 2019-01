CES 2019: Sześć nowych urządzeń od TP-Link

TP-Link, światowy lider wśród dostawców urządzeń WLAN, podczas targów CES w Las Vegas, zaprezentował pełną linię routerów WiFi działających w nowym standardzie bezprzewodowym 802.11ax, nazywanym również standardem WiFi 6. Nowa linia produktów TP-Link to kompleksowa oferta urządzeń w WiFi 6, obejmująca zarówno urządzenia budżetowe, jak i topowe modele.

Przyglądając się nowej linii produktów, warto zacząć od pierwszego systemu WiFi Mesh w standardzie AX od TP-Link – Deco X10. System łączy technologię mesh i prędkości standardu AX, dzięki czemu możemy mieć pewność, że szybkie połączenia w standardzie AX2700 w trzech pasmach dotrą do każdego miejsca w naszym domu. Do komunikacji pomiędzy jednostkami Deco X10 wykorzystywane jest łącze dosyłowe (ang. backhaul) o prędkości sięgającej do 1,95Gb/s. Deco X10 jest więc doskonałym wyborem dla tych, którzy chcą cieszyć się zasięgiem sieci w każdym zakamarku swojego domu, jednocześnie nie martwiąc się o zakłócenia powodowane przez inne sieci bezprzewodowe w sąsiedztwie.

Na uwagę zasługuje również Archer AX11000, trzypasmowy router gamingowy nowej generacji nagrodzony tytułem CES 2019 Innovation Honoree. AX11000 to pierwszy gamingowy router w standardzie AX

od TP-Link, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. AX11000 oferuje trzy pasma sieci bezprzewodowej o łącznej prędkości wynoszącej aż 10756Mb/s, a wykorzystanie technologii OFDMA i Gaming Accelerator skutecznie eliminuje opóźnienia i zakłócenia sieci, co czyni AX11000 doskonałym hubem sieciowym dla graczy i innych najbardziej wymagających użytkowników.

Kolejnym routerem z nowej linii produktów TP-Link jest Archer AX6000. Urządzenie pracuje w dwóch pasmach, oferując użytkownikom prędkości do 1148Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz do 4804Mb/s w paśmie 5GHz. Doskonale sprawdzi się przy wielu wymagających zastosowaniach, takich jak jednoczesny streaming wideo w rozdzielczości 4K/8K Ultra HD i granie online. Archer AX6000 został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu prędkości połączeń i obsłudze większej liczby urządzeń jednocześnie, co czyni go idealnym routerem dla nowoczesnego domu czy przestrzeni biurowej. Dzięki zastosowaniu standardu WiFi 6 Archer AX6000 inteligentnie ignoruje potencjalne zakłócenia sygnału wywoływane przez routery sąsiadów, gwarantując nieprzerwane i stabilne połączenie. Za komunikację przewodową routera odpowiada port WAN o prędkości 2,5Gb/s i 8 gigabitowych portów LAN.

Użytkownicy, którzy szukają tańszych rozwiązań, ale nie chcą rezygnować z korzystania ze standardu WiFi 6, powinni zainteresować się dwupasmowymi routerami Archer AX1800 oraz Archer AX1500.

Ostatnim zaprezentowanym produktem jest pierwszy dostępny na rynku wzmacniacz sieci bezprzewodowej w standardzie AX1800, TP-Link RE705X. Obsługujący pasma 5GH i 2,4GHz, RE705X jest najlepszym wyborem dla rodzin – zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji Wi-Fi 6 w przystępnej cenie. Urządzenie eliminuje martwe strefy, jednocześnie dostarczając niezwykle szybkie i stabilne połączenie do wybranych obszarów domu.

„Nasze routery nowej generacji to idealny wybór dla wymagających klientów, którzy szukają maksymalnej wydajności sieci. Przy tak szerokiej gamie produktów każdy użytkownik znajdzie router w standardzie AX dopasowany do swoich potrzeb – niezależnie od wymagań i budżetów”, - mówi Luis Liu, prezes amerykańskiego oddziału TP-Link odpowiedzialnego za przygotowanie ekspozycji na CES.

Wprowadzenie na polski rynek routerów Archer AX6000 i AX11000 planowane jest na przełom pierwszego i drugiego kwartału 2019 roku. Pozostałe zaprezentowane produkty trafią do sprzedaży w czwartym kwartale 2019 roku.