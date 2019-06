Logitech G uzbraja popularne modele myszy gamingowych

Dziś, na targach The Electronic Entertainment Expo (E3), Logitech G, marka Logitech zaprezentowała trzy nowe myszy wyposażone w autorski, wysokowydajny czujnik HERO (High Efficiency Rated Optical) 16K. W HERO 16K zostały wyposażone myszy Logitech® G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse, Logitech® G703 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse oraz Logitech® G403 HERO Gaming Mouse.

"Od momentu wprowadzenia na rynek, nasz autorski czujnik HERO jest uwielbiany przez graczy i stał się przełomem w technologii sensorów", powiedział Ujesh Desai, wiceprezes i dyrektor generalny Logitech Gaming. "Umieszczenie go w większej liczbie naszych myszy do gier nabrało sensu i jesteśmy podekscytowani, że możemy zaoferować graczom precyzję i długi czas pracy na jednym ładowaniu, które są im potrzebne do osiągnięcia najlepszych wyników".

Flagowy model G903 LIGHTSPEED został wyposażony w najlepszy w swojej klasie czujnik HERO 16K, który zapewnia precyzyjną rozgrywkę i 10-krotnie większą wydajność energetyczną niż poprzednia generacja. Rezultatem tego jest niewiarygodnie długi czas pracy na baterii (140 godzin). Mysz G903 wyposażona jest także w technologię LIGHTSPEED Wireless. Jest kompatybilna z systemem bezprzewodowego ładowania Logitech G POWERPLAY Wireless Charging System, posiada podświetlenie16.8 mln kolorów (technologia LIGHTSYNC RGB). Jej oburęczna konstrukcja i maksymalnie 11 programowalnych przycisków sprawia, że zadowoli nawet najbardziej wymagających graczy.

Zaprojektowana tak, aby wygodnie pasowała do dłoni, G703 LIGHTSPEED, również została wzbogacona o czujnik HERO 16K, zapewniając niewiarygodną wydajność i dokładność. W przypadku G703, Logitech G skupił się na zmniejszeniu całkowitej wagi do 95g, jednocześnie wydłużając żywotność baterii nawet do 35 godzin, na jednym ładowaniu. Technologia LIGHTSPEED Wireless zapewnia precyzyjną rozgrywkę przy maksymalnym poziomie 16 000 DPI i zerowym wygładzaniu oraz zwiększonej wydajności połączenia bezprzewodowego. Dodatkowo, mysz Logitech G703 jest kompatybilna z bezprzewodowym systemem ładowania POWERPLAY.

Dopełnieniem uaktualnionej oferty jest G403 HERO. Dzięki lekkiemu, ergonomicznemu kształtowi i nowemu czujnikowi HERO, przewodowy G403 HERO zapewnia użytkownikom dokładność śledzenia i wydajność, których potrzebują, aby zdominować rozgrywkę. Wyposażony jest również w technologię LIGHTSYNC RGB, opcjonalne ciężarki o wadze 10g i sześć programowalnych przycisków, które można dostosować do indywidualnych preferencji graczy.

Aby pomóc graczom w jak najlepszym wykorzystaniu ich sprzętu, wszystkie trzy myszy do gier można zaprogramować według indywidualnych preferencji, przy użyciu zaawansowanego oprogramowania Logitech G HUB. Dzięki przejrzystemu i nowoczesnemu interfejsowi, oprogramowanie to pozwala graczom szybko personalizować swój sprzęt w grze, udostępniać i pobierać profile innych graczy i wiele więcej!

Cena i dostępność

Bezprzewodowa mysz do gier Logitech G903 LIGHTSPEED z czujnikiem HERO, bezprzewodowa mysz do gier Logitech G703 LIGHTSPEED z czujnikiem HERO oraz mysz do gier HERO Logitech G403 będą dostępne na LogitechG.com oraz u sprzedawców detalicznych w czerwcu 2019 r., w przewidywanych cenach detalicznych wynoszących odpowiednio 649, 439 i 309 zł.