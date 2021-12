NZXT ogłasza pierwszą, strategiczną inwestycję realizowaną we współpracy z Francisco Partners

NZXT, firma działająca na rynku sprzętu i usług dla graczy, ogłosiła pozyskanie strategicznej inwestycji o wartości blisko 100 milionów dolarów. Będzie ona realizowana we współpracy z Francisco Partners, globalną firmą inwestycyjną, specjalizującą się w partnerstwach z firmami technologicznymi.

Jak podkreśla NZXT, nowa inwestycja umożliwi na dalszą ekspansję i rozwój produktów. Ma ona pozwolić również na zatrudnienie większej liczby utalentowanych ekspertów, poszerzenie oferty o nowe kategorie sprzętu, a także na uruchomienie bezpośrednich kanałów sprzedaży na nowych rynkach globalnych, dalsze inwestycje w społeczność oraz skupienie się na budowaniu marki NZXT.

Oprócz Francisco Partners, strategicznymi inwestorami NZXT są czołowi liderzy i przedsiębiorcy z wielu branż, co odzwierciedla fakt, że gry PC łączą wiele różnych światów. Do tej grupy inwestorów należą m.in.:

● Kevin Lin - współzałożyciel serwisu Twitch;

● Vanessa Dew - współzałożycielka i CSO Health-Ade Kombucha;

● Patrick Lee - współzałożyciel Rotten Tomatoes;

● James Lin - współzałożyciel CrunchyRoll;

● Eddie Hartman - współzałożyciel LegalZoom;

● James Park - współzałożyciel i CEO firmy Fitbit;

● Kevin Ma - założyciel Hypebeast

● Michael Chen - współzałożyciel i prezes Pokeworks.



CEO NZXT, Johnny Hou, tak opisuje najnowsze posunięcie prowadzonej przez siebie firmy:

“Zawsze byliśmy skoncentrowani na naszej społeczności i zaspokajaniu jej potrzeb. W miarę rozwoju branży i otaczającego nas świata zdaliśmy sobie sprawę, że nadszedł czas aby sięgnąć po strategiczne wskazówki i zainwestować głębiej we wszystko to, o co prosiła nasza społeczność. Dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie Francisco Partners w pomaganiu firmom technologicznym we wznoszeniu się na kolejny poziom sprawiły, że są oni dla nas idealnym partnerem. Cieszymy się, że będziemy blisko współpracować z ich zespołem, gdyż nie tylko rozumieją wyzwania, przed którymi stoimy i jakie są nasze priorytety, ale, co najważniejsze, są tak samo zaangażowani w naszą społeczność jak my.”

W ramach opisywanej inwestycji, Hou, dotychczasowy CEO NZXT, pozostanie większościowym udziałowcem i zachowa kontrolę nad firmą i jej funkcjonowaniem. Do rady nadzorczej dołączy natomiast Alan Ni z Francisco Partners, który tak komentuje całą sytuację:

“Pod wizjonerskim przywództwem Johnny'ego, firma NZXT stała się liderem i innowatorem w branży gier komputerowych, oferując produkty, które mają na celu uczynienie gier komputerowych bardziej osiągalnymi i dostępnymi dla wszystkich w społeczności graczy. Jako, że NZXT wchodzi w kolejną fazę rozwoju, jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z Johnnym i całym zespołem, aby pomóc im rozwinąć działalność i poszerzyć ofertę o nowe produkty, które zaspokoją potrzeby graczy na całym świecie.”

NZXT w dalszym ciągu będzie skupiać się na tworzeniu bezproblemowych doświadczeń dla graczy PC z produktami, które obejmują najwyższej jakości obudowy PC, coolery, wentylatory i akcesoria, w tym ostatnio wydany mikrofon NZXT Capsule. Firma będzie nadal oferować entuzjastom gier PC możliwość zakupu zestawów dostosowanych do indywidualnych potrzeb lub wstępnie zbudowanych systemów, w tym NZXT BLD Kit dla początkujących konstruktorów PC. Zestaw NZXT BLD Kit zawiera wszystkie komponenty, narzędzia i wskazówki niezbędne dla tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z grami PC i szukają praktycznego doświadczenia. Dzięki zestawowi NZXT BLD Kit oraz rosnącej ofercie usług konfiguracyjnych i pomocy technicznej, NZXT posiada rozwiązania dla osób na wszystkich poziomach zaawansowania, sprawiając, że granie na PC jest bardziej dostępne i bezproblemowe dla każdego.