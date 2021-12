Propozycje prezentowe od AOC

W mijającym roku oferta AOC oraz marki AGON by AOC – czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów – została wzbogacona o szereg nowych produktów. Podsumowując premiery modeli biznesowych, uniwersalnych oraz gamingowych, AOC przedstawia pomysły prezentowe na nadchodzący sezon świąteczny.

Szczegółowy obraz 4K

AOC U27V4EA to monitor o rozdzielczości 4K UHD z przystępnej cenowo linii V4. Jego 27-calowy panel typu IPS pokrywa 112% palety sRGB oraz 83% Adobe RGB. Czas reakcji matrycy na poziomie 4 ms GtG oraz wsparcie technologii Adaptive Sync pozwolą cieszyć się tym monitorem też w grach.

Ulepszenie dla home office

Duża przekątna i wysoka rozdzielczość monitora AOC Q32P2CA powinny być pomocne w pracy. Jest to model Quad HD o przekątnej 31,5 cala, oparty na 10-bitowym panelu IPS. Zastosowane w nim złącze USB-C zainteresuje posiadaczy nowszych laptopów. Tym uniwersalnym przewodem może płynąć jednocześnie sygnał obrazu, dane z koncentratora USB monitora oraz energia elektryczna ładująca akumulator notebooka (do 65 W). Tak jak pozostałe modele biznesowej serii P2, Q32P2CA zamontowano na stopie z regulacją wysokości, obrotu i pochylenia oraz trybem portretowym (pivot). Użytkownicy oczekujący jeszcze wyższego zagęszczenia pikseli powinni skierować swoją uwagę na odmianę 4K omawianego monitora - AOC U32P2CA.

Gaming w żywych barwach

Propozycjami dla oszczędnych graczy są modele z serii AOC GAMING G2. 27G2U jest 27-calowym modelem o odświeżaniu 144 Hz. Jego płaski ekran IPS wyświetla obraz o rozdzielczości 1920 x 1080 px. Dla dodatkowego wyostrzenia obrazu w dynamicznych scenach można w nim aktywować podświetlenie stroboskopowe Motion Blur Reduction.

Alternatywą dla użytkowników preferujących zakrzywione matryce jest model C27G2ZU. Jego panel VA cechuje się wysokim kontrastem na poziomie 3000:1 oraz odświeżaniem 240 Hz.

Symulacje na wyższym poziomie

AGON AG493UCX2 to model o powierzchni dwóch 27-calowych modeli o proporcjach 16:9. Jego 49-calowy panel w formacie 32:9 i zakrzywienie sprawiają, że świetnie sprawdza się w grach symulacyjnych i wyścigowych. Jego rozdzielczość 5120 x 1440 px jest natywnie wspierana przez gry takie jak Flight Simulator, Forza Horizon 5, Project Cars 3, Assetto Corsa czy Eurotruck Simulator 2. Wrażenia z grania na AG493UCX2 polepsza odświeżanie obrazu na poziomie 165 Hz oraz wsparcie dla technologii DisplayHDR 400. Oprócz tego w monitor wbudowano funkcję Picture-by-Picture, złącze USB-C z zasilaniem do 65 W oraz przełącznik KVM.

Od zawodowców dla zawodowców

Wymagających entuzjastów gier e-sportowych powinien zadowolić AGON PRO AG254FG. Jego 24,5-calowy panel Fast-IPS o rozdzielczości Full HD odświeża obraz z częstotliwością 360 Hz. Ponadto zaimplementowano w nim technologie NVIDIA G-SYNC oraz NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Druga z nich umożliwia dokładne sprawdzanie wpływu zmian ustawień komputera oraz gier na input lag. Całość dopełnia przykuwający oko wygląd, przeciwodblaskowa osłona ekranu, podświetlenie RGB oraz 100% pokrycie palety barw sRGB.

Nie tylko monitory – akcesoria do stanowiska gamingowego

AGON by AOC to poza monitorami również akcesoria dla graczy. AOC GAMING GH300 jest zestawem słuchawkowym z wirtualnym dźwiękiem przestrzennym 7.1. Zastosowane w nim 50 mm neodymowe przetworniki cechuje pasmo przenoszenia w zakresie od 20 Hz do 20 kHz. Wbudowany w nie wzmacniacz na przewodzie USB pracuje w jakości 24 bit / 96 KHz.

Proponowana mysz to model o symetrycznej budowie, przeznaczony dla graczy prawo- i leworęcznych. AOC GAMING GM500 oparto na sensorze Pixart o rozdzielczości 5000 DPI oraz wytrzymałych przełącznikach Omron. Ponadto wspiera ona technologię NVIDIA Reflex.

AOC GAMING GK500 to dobre uzupełnienie myszy GM500. Jest to 104-klawiszowa klawiatura oparta na przełącznikach mechanicznych Outemu Red. W GK500 zastosowano technologie n-key rollover oraz anti-ghosting.

Wszystkie z powyżej wymienionych akcesoriów wyposażono w podświetlenie Light FX RGB. Może ono zostać zsynchronizowane pomiędzy wszystkimi urządzeniami AOC, wliczając w to monitory, przy pomocy oprogramowania AOC G-Menu.

Ceny

Sugerowane ceny wymienionych monitorów i akcesoriów:

• U27V4EA – 1 649 PLN

• Q32P2CA – 2 009 PLN

• U32P2CA – 2 549 PLN

• 27G2U – 1 249 PLN

• C27G2ZU – 1 339 PLN

• AG493UCX2 – 4 929 PLN

• AG254FG – 3 809 PLN

• GH300 – 249 PLN

• GM500 – 129 PLN

• GK500 – 319 PLN

Gwarancja

Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią, a akcesoria 2-letnią gwarancją producenta.