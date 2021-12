Całkowicie nowy, wytrzymały, przenośny głośnik Bluetooth z najlepszą w swojej klasie jakością dźwięku

Firma Bose przedstawia nowego członka swojej kultowej rodziny głośników SoundLink Bluetooth®: SoundLink Flex. Flex reprezentuje najlepszą jakość dźwięku w swojej klasie, a wszystko to w całkowicie nowej, poręcznej i ultrawytrzymałej konstrukcji. Naszpikowany jest wyjątkowymi technologiami firmy Bose, zapewniającymi głęboki, czysty dźwięk, wystarczająco mocny, by wypełnić przestrzeń salonu podczas rozrywki i wystarczająco głośny, aby sprostać każdej przygodzie na świeżym powietrzu. Dzięki zastosowanej technologii Bose PositionIQ™, głośnik automatycznie wykrywa swoje położenie, niezależnie więc, czy jest ustawiony pionowo, wisi, czy leży płasko, SoundLink Bose Flex dostarczy słuchaczowi wysokiej jakości, bogaty, realistyczny dźwięk. Wodoodporność i pyłoszczelność na poziomie IP67, w połączeniu z żywotną baterią starczającą nawet na 12 godzin działania, czyni z niego wytrzymałego długodystansowca, prawdziwego tytana pracy. SoundLink Flex będzie dostępny od 16 grudnia 2021, w cenie 799 PLN, na Bose.pl.

Rewolucyjna wydajność w kategorii mobilnego audio

Flex wykorzystuje każdy centymetr swojej obudowy, aby zapewnić zadziwiającą jakość dźwięku. Specjalnie zaprojektowany przetwornik — największy, jaki udało się zmieścić w środku — dba o maksymalnie czysty dźwięk, dzięki czemu możesz usłyszeć każdy detal, instrument i wokal, a basy czujesz aż w klatce piersiowej. Dzieje się tak za sprawą podwójnych przeciwstawnych, pasywnych radiatorów, które znakomicie przekształcają wibracje w potężny dźwięk, nawet w przypadku tak kompaktowego głośnika. Opatentowana przez firmę Bose technologia cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) zauważalnie minimalizuje zniekształcenia, dzięki czemu, w efekcie, słyszysz naturalny, pełny dźwięk.

Zastosowana po raz pierwszy w głośniku Bluetooth technologia Bose PositionIQ sprawia, że Bose SoundLink Flex dynamicznie rozpoznaje swoje położeniei automatycznie dostosowuje się, aby zapewnić bezkompromisowy dźwięk w każdej pozycji. Niezależnie od tego, czy Flex stoi pionowo na blacie kuchennym, zwisa z plecaka, czy leży płasko przy basenie, nie musisz nic robić, aby zapewnić optymalną jakość dźwięku.

Stworzony z myślą o każdym upadku i zalaniu, w pięknej, pewnie leżącej w dłoniach obudowie

Dzięki klasie szczelności IP67 i wysokiej jakości materiałom urządzenie SoundLink Flex jest wytrzymałe i gotowe na wszystko, co przyniesie dzień. Miękka, silikonowa tylna część obudowy i malowana proszkowo stalowa kratka chronią urządzenie przed upadkami i uderzeniami. Obudowa nie jest podatna na powstawanie odprysków, jest także odporna na korozję i promieniowanie UV. Szczelnie zamknięte elementy akustyczne są chronione przed wodą, kurzem i brudem, nie pogarszając przy tym jakości dźwięku. Głośnik wypłynie na powierzchnię wody nawet po przypadkowym upuszczeniu go w wannie, do basenu, czy oceanu. Jego wytrzymała pętelka może być łatwo przymocowana do karabińczyka lub klamry w torbie, zawieszona na haczyku pod prysznicem lub na krześle plażowym.

Mierzący 200,6 mm, szeroki na 53,34 mm i głęboki na 91,44 mm SoundLink Flex waży nieco ponad 400 g. Flex bez trudu mieści się i dobrze leży w dłoni, a do tego elegancko prezentuje się na półce. Dostępny jest w trzech wspaniałych wariantach kolorystycznych: Black, White Stone i Stone Blue.

Łączy się w kilka sekund, działa przez cały dzień, doskonale współpracuje z innymi urządzeniami

Dzięki prostym komunikatom głosowym konfiguracja parowania SoundLink Flex z telefonem lub tabletem przez Bluetooth trwa zaledwie kilka sekund. Zapamiętuje do ośmiu połączeń, aby bezproblemowo przełączać się z jednego urządzenia na drugie. Za pomocą aplikacji Bose Connect możesz sterować urządzeniem Flex, personalizować ustawienia i otrzymywać najnowsze aktualizacje oprogramowania. Przyciski na głośniku umożliwiają włączanie/wyłączanie, zwiększanie/zmniejszanie głośności, łączenie za pomocą Bluetooth oraz odtwarzanie, wstrzymywanie lub pomijanie utworów. Możesz także uzyskać dostęp do asystenta głosowego lub odbierać i wykonywać połączenia z wyjątkową wyrazistością dzięki wbudowanemu mikrofonowi.

Flex został wyposażony w baterię litowo-jonową, która zapewnia do 12 godzin odtwarzania — co wystarczy, aby towarzyszył całodniowemu spotkaniu rodzinnemu lub podczas leniwego popołudnia w parku. Flex wykorzystuje ładowanie USB-C® z portem ładowania strategicznie umieszczonym po przeciwnej stronie pętelki, dzięki czemu możesz jednocześnie ładować urządzenie i odtwarzać muzykę w dowolnej pozycji bez straty na jakości dźwięku.

Sparuj drugi głośnik SoundLink Flex lub inny głośnik Bluetooth od Bose w trybie stereo (kanał lewy-prawy) lub w trybie imprezy (jednoczesne odtwarzanie muzyki). W domu Flex współpracuje bezbłędnie z co najmniej jednym urządzeniem Bose Smart Speaker i Soundbarem Bose, zwiększając wrażenia słuchowe dzięki technologii Bose SimpleSync. Po podłączeniu Flex, poproś asystenta głosowego o odtworzenie muzyki na Bose Smart Speaker, a zawartość będzie odtwarzana jednocześnie na obu urządzeniach.