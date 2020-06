NZXT H510 Siege - limitowana obudowa dla miłośników gry Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

NZXT H510 Siege to szósty projekt z serii CRFT by NZXT. Tym razem amerykański producent nawiązał współpracę z firmą Ubisoft. W rezultacie powstała unikalna, licencjonowana wersja obudowy H510 Siege. Ma ona pozwolić entuzjastom gry FPP Tom Clancy’s Rainbow Six Siege pokazać swoją pasję w wyjątkowy sposób.

NZXT H510 Siege to obudowa typu midi tower stworzona we współpracy z firmą Ubisoft - producentem i wydawcą tytułowej gry. Podobnie jak inne projekty z serii CRFT by NZXT, szósta odsłona H510 wyróżnia się unikalnym, utrzymanym w klimacie gry malowaniem. Panele boczne mają odwzorowywać obecną w produkcji barykadę ścienną. Z kolei front obudowy posiada podświetlane logo gry w kształcie cyfry sześć.

Dodatkowo producent dołącza do obudowy NZXT H510 Siege klimatyczne dodatki. Jednym z nich jest magnetyczny uchwyt NZXT Puck, pozwalający np. na powieszenie headsetu na obudowie lub dowolnej, stalowej powierzchni. Drugi to zawieszka z logo Rainbow Six. Producent zadbał więc także o drobiazgi, które stanowią uzupełnienie całej koncepcji i mają szansę przypaść do gustu entuzjastom produkcji Ubisoftu.

W pozostałych aspektach obudowa NZXT H510 Siege nie odbiega od modelu bazowego. Użytkownik może podziwiać wnętrze maszyny poprzez duże okno z hartowanego szkła. Montaż wydajnych zestawów AiO oraz customowych pętli do chłodzenia cieczą powinien ułatwić zdejmowalny wspornik. Z kolei ujarzmienie przewodów ma być proste i intuicyjne dzięki systemowi zarządzania okablowaniem, który wkrótce ma uzyskać patent. Wspomniane udogodnienia mają uczynić konstrukcję przyjazną osobom składającym wymarzony PC.

Wewnątrz obudowy NZXT H510 Siege jest przestrzeń na karty graficzne o długości do 381 mm, aktywne chłodzenia procesora o wysokości do 165 mm, siedem kart PCI Express i cztery wentylatory, z czego dwa o średnicy 120 mm są zainstalowane fabrycznie. Wyprowadzony na górze obudowy panel I/O obejmuje porty USB 3.1 gen 2 (typu C) i USB 3.1 gen 1 oraz wyjście słuchawkowe. Całość wykonano ze szkła i stali, zachowując elegancką estetykę serii H.

Obudowa NZXT H510 Siege trafi do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych tygodni w cenie około 249.99 €. Fani zainteresowani jej zakupem powinni wziąć pod uwagę fakt, że jest to limitowana edycja. Zostanie wyprodukowanych zaledwie 500 sztuk, które zostaną dostarczone do sklepów na całym świecie. Nie wiadomo na razie, ile z tej puli trafi do Polski.

Dane techniczne:

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 210 x 460 x 428 mm

• materiał: stal, hartowane szkło

• waga: 6,8 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• maks. długość karty graficznej: 381 mm (lub 325 mm w przypadku korzystania z chłodzenia AiO)

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok na napędy dyskowe:

o 2,5”: 2+1

o 3,5”: 2+1

• miejsca na wentylatory:

o 2 x 120/140 mm z przodu (zainstalowany 1 x 120 mm AER F120 Case)

o 1 x 120/140 mm na górze

o 1 x 120 mm z tyłu (zainstalowany 1 x 120 mm AER F120 Case)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak, do 280 mm

• wyprowadzone złącza:

o 1 x USB 3.1 Gen 1 (typ A)

o 1 x USB 3.1 Gen 2 (typ C)

o 1 x wyjście słuchawkowe